Der rasch steigende Datenbedarf sorgt für Boom bei Rechenzentren

KI-Konsortium kauft Aligned Data Centers für 40 Mrd. Euro

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 15:03 Uhr
Der rasch steigende Datenbedarf sorgt für Boom bei Rechenzentren
APA/APA/dpa/Marijan Murat
Von: APA/Reuters

Ein Konsortium um den Chipkonzern Nvidia und den Vermögensverwalter BlackRock legt 40 Milliarden Dollar für einen Betreiber von Rechenzentren auf den Tisch. “Mit dieser Investition kommen wir unserem Ziel näher, die für die Zukunft Künstlicher Intelligenz (KI) notwendige Infrastruktur bereitzustellen”, sagte BlackRock-Chef Larry Fink, der auch Verwaltungsratsvorsitzender des Konsortiums Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP) ist.

Das Übernahmeziel, die US-Firma Aligned Data Centers, entwirft, baut und betreibt Rechenzentren für Cloud-Anbieter und andere Firmen. Die bereits bestehenden oder geplanten Serverfarmen mit einer Leistungsaufnahme von insgesamt mehr als fünf Gigawatt verteilen sich auf 50 Standorte in Nord- und Südamerika. Dies ist die erste Investition der AIP, die potenziell bis zu 100 Milliarden Dollar ausgeben will. Zu dem Konsortium gehören die Staatsfonds Kuwaits und Singapurs sowie der Softwarekonzern Microsoft und die KI-Firma des Milliardärs Elon Musk, xAI.

Rasch wachsende Nachfrage nach Rechenzentren

Weltweit investieren Unternehmen mehrstellige Milliardenbeträge in den Auf- und Ausbau von Rechenzentren, um der rasant wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Haupttreiber ist der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz (KI), die zur Verarbeitung ihrer riesigen Datenmengen leistungsstarke Computer benötigt. Um sich die hierfür notwendigen Ressourcen zu sichern, gehen Unternehmen der Branche verstärkt Kooperationen ein. So beteiligte sich die Chipfirma Nvidia am Rivalen Intel, um ihre Abhängigkeit vom Auftragsfertiger TSMC zu verringern. Sie übernahm zudem einen größeren Anteil am ChatGPT-Entwickler OpenAI. OpenAI schloss zudem einen langfristigen Liefervertrag mit dem Halbleiter-Anbieter AMD ab und ließ sich die Möglichkeit eines Einstiegs bei dem Intel-Rivalen einräumen.

