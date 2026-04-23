Klare Perspektiven für Tourismus und Entwicklung

Von: mk

Franzensfeste – Vor kurzem hat im Hotel „Zur Brücke“ in Mittewald die Jahresversammlung der Ortsgruppe Franzensfeste des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) stattgefunden. Im Mittelpunkt standen die touristische Entwicklung der Gemeinde, die Verkehrsanbindung sowie zentrale Herausforderungen für die gastgewerblichen Betriebe.

HGV-Ortsobfrau Petra Mair begrüßte die anwesenden Mitglieder und eröffnete die Versammlung. HGV-Gebietsobmann Manfred Volgger informierte über aktuelle Themen auf Verbands- und Landesebene. Als wichtige Themen nannte Volgger die Mobilität, die Mitarbeiterunterkünfte und die Fachkräftegewinnung. Bei den Fördermöglichkeiten für Dorfgasthäuser konnten Verbesserungen erreicht werden.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf den Ausführungen von Bürgermeister Thomas Klapfer. Er bezeichnete die Festung Franzensfeste als Herzensanliegen der Gemeinde. Mit derzeit rund 30.000 Besuchern jährlich sei das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Klapfer sprach zudem über die Zukunft des Bahnhofs Franzensfeste und die Unsicherheiten rund um den Brennerbasistunnel. Auch wenn der Bahnhof entsprechend umgebaut werde, sei aus heutiger Sicht offen, ob Schnellzüge künftig tatsächlich in Franzensfeste halten werden.

Weitere Themen waren das Gemeindeentwicklungsprogramm sowie die grundsätzliche Entwicklungsstrategie der Gemeinde. Franzensfeste wolle wachsen und sei offen für zusätzliche Beherbergungsbetriebe und wirtschaftliche Ansiedlungen. Laut Bürgermeister wären neue touristische Betriebe und zusätzliche Betten für die Gemeinde durchaus begrüßenswert. Im Rahmen der Versammlung wurden von Bezirkskoordinator Reinhold Schlechtleitner weitere aktuelle Informationen erteilt und Angebote aus den HGV-Dienstleistungsabteilungen vorgestellt.