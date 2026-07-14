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Rohmilch-Abholung auf einem Bauernhof

Kühe geben viel mehr Milch als noch vor zehn Jahren

Dienstag, 14. Juli 2026 | 06:00 Uhr
Rohmilch-Abholung auf einem Bauernhof
APA/APA/dpa/Arne Dedert
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Von: apa

Während die Zahl der Milchkühe in der EU und in Österreich stetig sinkt, steigt genauso andauernd deren Milchleistung. Für heuer wird ein Rückgang auf 18,8 Millionen Milchkühe prognostiziert – ein Minus von 2,7 Mio. Kühen bzw. 13 Prozent verglichen zu 2016. Bei der Milchmenge werden heuer 158,3 Mio. Tonnen erwartet – das ist gegenüber 2016 ein Plus von 7 Prozent oder gut 10 Mio. Tonnen Kuhmilch. Die Milchleistung stieg binnen zehn Jahren um mehr als ein Fünftel.

Von der gesamten Rohmilchmenge des Jahres 2025 (158,1 Mio. Tonnen, plus 1,6 Prozent gegenüber 2024) wurden rund 94 Prozent an Molkereien geliefert. Zusätzliche 2,7 Mio. Tonnen wurden zur Fütterung der Nachzucht eingesetzt. Weitere 6,7 Mio. Tonnen wurden am Hof für die menschliche Ernährung genutzt oder direkt vermarktet, geht aus kürzlichen Angaben der AgrarMarkt Austria (AMA) hervor.

Die durchschnittliche Milchleistung je Kuh ist also deutlich gestiegen. Während eine Milchkuh im Jahr 2016 im Schnitt 6.831 kg Milch lieferte, gehen die Analysten für 2026 bereits von 8.359 kg aus. Das entspricht einem Leistungszuwachs von rund 1.500 kg je Kuh oder 22 Prozent innerhalb einer Dekade.

Dänische Kühe haben meiste Milch, österreichische im Mittelfeld

Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Mitgliedsstaaten, was vor allem auf verschiedene Produktionssysteme zurückzuführen ist. Mit einer Jahresleistung von über 10.000 kg je Kuh lagen Dänemark, Finnland und Estland im Jahr 2024 an der Spitze. Österreich befand sich mit 7.100 kg im Mittelfeld. Die niedrigsten Erträge meldeten Rumänien und Bulgarien mit durchschnittlichen Milcherträgen von 3.500 bzw. 4.700 kg Milch je Kuh.

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Während die Zahl der Milchkühe in der EU und in Österreich stetig sinkt, steigt genauso andauernd deren Milchleistung. Für heuer wird ein Rückgang auf 18,8 Millionen Milchkühe prognostiziert – ein Minus von 2,7 Mio. Kühen bzw. 13 Prozent verglichen zu 2016. Bei der Milchmenge werden heuer 158,3 Mio. Tonnen erwartet – das ist gegenüber 2016 ein Plus von 7 Prozent oder gut 10 Mio. Tonnen Kuhmilch. Die Milchleistung stieg binnen zehn Jahren um mehr als ein Fünftel.

Von der gesamten Rohmilchmenge des Jahres 2025 (158,1 Mio. Tonnen, plus 1,6 Prozent gegenüber 2024) wurden rund 94 Prozent an Molkereien geliefert. Zusätzliche 2,7 Mio. Tonnen wurden zur Fütterung der Nachzucht eingesetzt. Weitere 6,7 Mio. Tonnen wurden am Hof für die menschliche Ernährung genutzt oder direkt vermarktet, geht aus kürzlichen Angaben der AgrarMarkt Austria (AMA) hervor.

Die durchschnittliche Milchleistung je Kuh ist also deutlich gestiegen. Während eine Milchkuh im Jahr 2016 im Schnitt 6.831 kg Milch lieferte, gehen die Analysten für 2026 bereits von 8.359 kg aus. Das entspricht einem Leistungszuwachs von rund 1.500 kg je Kuh oder 22 Prozent innerhalb einer Dekade.

Dänische Kühe haben meiste Milch, österreichische im Mittelfeld

Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Mitgliedsstaaten, was vor allem auf verschiedene Produktionssysteme zurückzuführen ist. Mit einer Jahresleistung von über 10.000 kg je Kuh lagen Dänemark, Finnland und Estland im Jahr 2024 an der Spitze. Österreich befand sich mit 7.100 kg im Mittelfeld. Die niedrigsten Erträge meldeten Rumänien und Bulgarien mit durchschnittlichen Milcherträgen von 3.500 bzw. 4.700 kg Milch je Kuh.

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