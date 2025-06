Lavazza will deutschen Konzern Dallmayr übernehmen

Von: apa

Lavazza blickt nach Deutschland, um weiter zu wachsen und eine schwierige Phase für die Kaffeeindustrie, die unter dem Druck steigender Rohstoffpreise steht, besser zu meistern. Laut der Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” prüft der italienische Kaffeeröster die Übernahme des deutschen Unternehmens Dallmayr, das einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro verzeichnet.

Die Verhandlungen, die von der Investmentbank Goldman Sachs geführt werden, befinden sich in einem frühen Stadium. Der Zusammenschluss von Lavazza und Dallmayr soll in erster Linie durch einen Aktientausch erfolgen, bei dem die italienische Kaffeerösterfamilie die Mehrheit an dem deutschen Unternehmen übernehmen soll. Lavazza äußerte sich auf Anfrage nicht zu diesem Gerücht.

Für Lavazza wäre dies die zweite Akquisition in zwei Jahren

Für Lavazza wäre dies die zweite Akquisition in weniger als zwei Jahren. Im Jahr 2024 unterbreitete der 1895 in Turin gegründete Konzern ein Übernahmeangebot für IVS, den italienischen Marktführer und zweitgrößten europäischen Konzern im Bereich des automatischen Vertriebs von Kaffee und Getränken. Nach dem Übernahmeangebot hält Lavazza 49 Prozent des IVS-Kapitals und behält sich die Option vor, die Kontrolle über das Unternehmen von 2027 bis 2034 zu übernehmen.

Lavazza schloss das Jahr 2024 mit einem Umsatz von 3,35 Milliarden Euro (Plus 9,1 Prozent gegenüber 2023) und einem Gewinn von 82 Millionen Euro (Plus 21 Prozent gegenüber 2023) ab. Auch in diesem Jahr ist Wachstum angesagt.