Lebenshilfe: Wiedereröffnung des Hotel Masatsch

Kaltern – Knapp ein Jahr nach seiner Schließung steht das Inklusionshotel Masatsch in Oberplanitzing unmittelbar vor seiner Wiedereröffnung. Nach monatelangen Verhandlungen mit den Partnern aus Politik und Verwaltung wurden Ergebnisse erzielt, die die Lebenshilfe dazu bewogen haben, eine Weiterführung der barrierefreien Einrichtung entsprechend ihren Inklusionszielen und mit der Aussicht auf eine kostendeckende Führung mit Zuversicht in Angriff zu nehmen.

Das Haus öffnet am 1. Juni die Tore des Restaurants sowie des Cafés, während der Hotelbetrieb samt der Möglichkeit der Nutzung des Schwimmbads am 10. Juni starten wird. Zu diesem Zeitpunkt werden 14 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz im Hotel Masatsch haben, von denen vier Menschen mit Beeinträchtigung sind, die in sämtliche Arbeitsprozesse einbezogen werden und ihren individuellen Bedürfnissen gemäß begleitet werden.

An einem noch festzulegenden Tag zwischen Mitte und Ende Juni wird eine Wiedereröffnungsfeier stattfinden, zu der sämtliche Systempartner und Sponsoren eingeladen sein werden.