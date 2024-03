Lebensmittel: “Keine weitere Verschärfung”

Bozen – Es gibt Bestrebungen von Seiten der Grünen Partei im Südtiroler Landtag das vor einem Jahr verabschiedete Landesgesetz zu Herkunftsangabe von Lebensmitteln zu verschärfen. „Kommt so auf keinen Fall nicht in Frage“, so der Wirtschaftsverband hds mit seinen Fachgruppen Gastronomie und Lebensmittelgewerbe in einer ersten Reaktion. Sie bleiben dabei: „Mit einer gesetzlichen Verschärfung gibt es unterm Strich bei der neuen Verpflichtung mehr Nachteile als Vorteile“, betont hds-Präsident Philipp Moser.

„Dieses Thema über Vorschriften und Bürokratie zu regeln, ist grundsätzlich nicht der richtige Weg. Zu viel bürokratischer Aufwand für die Betriebe – und für die Konsumenten kein wirklicher Mehrwert, da die Herkunftsangabe nicht immer etwas über Qualität eines Produktes aussagt“, so Moser weiter.

Das Gesetz nachzubessern, ist nicht die Lösung. Statt einer weiteren Schikane für die Betriebe setzt der hds hingegen auf Sensibilisierung: „Bewusstes Konsumieren ist wichtig. Und dazu gehört auch die Information über die Herkunft von Lebensmitteln. Wir schlagen aber dafür den Weg der Sensibilisierung bei Betrieben und Konsumenten vor. Anstatt Betriebe zu aufwändigen Verpflichtungen zwingen, sollte mehr auf Sensibilisierung der Unternehmen gesetzt werden. Somit sollte auch die Kennzeichnung der Herkunft auf freiwilliger Basis erfolgen“, betont Moser abschließend.