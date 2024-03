Lebensrettende Sofortmaßnahmen erlernt

St. Georgen – Alljährlich trifft sich die Landesleitung der Südtiroler Bauernjugend zwei Tage zur Klausur, so auch am vergangenen Wochenende von Samstag, 23. März bis Sonntag, 24. März in St. Georgen bei Bruneck. In diesem Jahr entschied die Landesleitung ihre Kenntnisse rund um das Thema Erste Hilfe und die dazugehörigen richtigen Maßnahmen aufzufrischen. Am zweiten Tag wurde an der Umsetzung anstehender Projekte sowie am Jahresprogramm gearbeitet.

Erste Hilfe und die richtigen Maßnahmen

Die Landesleitung hat in einem Schulungsprogramm am ersten Tag gelernt, wie man in Notsituationen angemessen handelt. Jeder von uns kann Leben retten, den einzigen Fehler, den man machen kann, ist nichts zu tun. Als oberste Priorität wurde betont, dass sofort die Rettungskräfte verständigt werden müssen. “Es ist unglaublich, wie oft dies in der Hektik vergessen wird”, erklärte Kursleiter Matthias. Zudem ist es entscheidend, auf die eigene Sicherheit zu achten, insbesondere bei Autounfällen.

Wenn man zu einer bewusstlosen Person hinkommt, weiß die Landesleitung nun, welche lebensrettenden Sofortmaßnahmen gemacht werden müssen. Zu Beginn wird geprüft, ob die verunglückte Person bewusstlos ist, falls sie bewusstlos ist, muss geprüft werden, ob Atmung vorhanden ist oder nicht. Die beiden wichtigsten Regeln, die die Gruppe sich hierbei einprägen muss, sind: Bei vorhandener Atmung muss der Patient oder die Patientin in die stabile Seitenlage gebracht werden, was alle Teilnehmer bei einem anderen aus der Gruppe ausprobieren durften. Wenn der oder die Verunglückte nicht atmet, ist eine Herzdruckmassage erforderlich, um ihn oder sie am Leben zu erhalten bis die Rettungskräfte eintreffen. Diese wurde intensiv geübt.

Zudem ist es bei stark blutenden Wunden an den Extremitäten wichtig zu wissen, wie man einen Druckverband anlegt. Daher haben die Mitglieder der Landesleitung an sich gegenseitig geübt, wie man in so einem Fall vorgeht.

Anstehende Projekte

Am zweiten Tag stellten Landesleiterin Anna Knottner und Landesobmann Raffael Peer das Jahresprogramm vor und es wurden noch Termine ergänzt. Auch in diesem Jahr ist das Programm wieder sehr vielfältig. „Von der Landesweinkost, zum Lintrac bis hin zur Produktaktion gibt es noch viele weitere Projekte, die wir in diesem Jahr umsetzen werden“, erklärt Landesobmann Raffael Peer.