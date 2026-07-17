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Am besten nimmt man Lockanrufe gar nicht an

Lockanrufe am Handy ins Leere laufen lassen

Freitag, 17. Juli 2026 | 17:23 Uhr
Am besten nimmt man Lockanrufe gar nicht an
APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose
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Von: APA/dpa

Bei Lockanrufen (Ping-Calls) klingelt es so kurz, dass man gar nicht herangehen kann. Ziel der Betrüger ist es, dass man dann vom Smartphone aus teure Mehrwert-, Auslands- oder Satellitennummern zurückruft. Das sollte man also nicht direkt tun und die jeweilige Nummer erst einmal ganz genau prüfen. Teils sind die Anfänge der Nummern leicht mit den Vorwahlen bekannter Ortsnetze zu verwechseln.

Die Vorwahl afrikanischer Staaten etwa lautet 0026, zum Beispiel Madagaskar 00261 oder Botswana 00267). Das ähnelt manchen österreichischen Ortsvorwahlen wie 02622 für Wiener Neustadt, 02626 für Mattersburg oder 02682 für Eisenstadt. Im Zweifel lässt man teure Rufnummernbereiche einfach bei seinem Netzbetreiber für ausgehende Anrufe sperren.

Das funktioniert meist in Eigenregie gratis und online im Kundenbereich der Anbieter-Seite oder in der Anbieter-App. Findet sich dort keine Sperrmöglichkeit, fragt man beim Kundendienst an, erkundigt sich dann sicherheitshalber aber auch danach, ob beim Sperren über den Kundendienst Servicegebühren anfallen.

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