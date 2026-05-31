Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > lvh begrüßt Regelungen zu Mitarbeiterunterkünften
"Dienstwohnungen fördern Vereinbarkeit von Familie und Beruf"

lvh begrüßt Regelungen zu Mitarbeiterunterkünften

Sonntag, 31. Mai 2026 | 17:20 Uhr
Pöhl_Haller3
lvh-Direktor Walter Pöhl und lvh-Präsident Martin Haller Foto: Alan Bianchi
Schriftgröße

Von: lup

Bozen – Der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) begrüßt zwei Beschlüsse der Landesregierung, die in das kommende Omnibusgesetz aufgenommen werden sollen. Die Maßnahmen betreffen temporäre Mitarbeiterunterkünfte sowie Dienstwohnungen in Gewerbezonen. Beide Regelungen seien wichtige Schritte, um den Herausforderungen am Arbeits- und Wohnungsmarkt zu begegnen.

Bei den Mitarbeiterunterkünften wurde eine maximale Nutzungsdauer von 24 Monaten vorgesehen. Der lvh begrüßt diese Entscheidung. „Mit der temporären Nutzung von Unterkünften bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive Arbeitsbedingungen. Es handelt sich dabei um Überbrückungslösungen, bis sie eine entsprechende Wohnmöglichkeit gefunden haben. Es dürfen natürlich keine Wohnghettos entstehen, sondern ausschließlich kurzfristige Unterkünfte geschaffen werden“, betont lvh-Präsident Martin Haller.

Positiv bewertet der lvh auch die geplanten Änderungen bei den Dienstwohnungen. Die maximal zulässige Wohnfläche soll von bisher 110 auf künftig 220 Quadratmeter erhöht werden. Arbeiten und Wohnen unter einem Dach biete insbesondere für kleine und familiengeführte Betriebe zahlreiche Vorteile. Dadurch könnten wertvolle Synergien geschaffen werden. Angesichts der Wohnungsknappheit, der hohen Immobilienpreise in Südtirol und des akuten Fachkräftemangels sei diese Möglichkeit heute wichtiger denn je.

„Dienstwohnungen fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bieten im betrieblichen Alltag zahlreiche Vorteile. Besonders bei Betriebsübergaben können sie den Generationenwechsel unterstützen“, erklärt lvh-Direktor Walter Pöhl. Ein weiterer Vorteil liege im sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Wird eine Dienstwohnung gemeinsam mit einem Betrieb errichtet, müsse keine oder deutlich weniger zusätzliche Fläche verbaut werden. Um die Wirksamkeit dieser Maßnahme weiter zu erhöhen und einem breiteren Kreis von Betrieben zugänglich zu machen, spricht sich der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister für die Möglichkeit zur Nutzung und Errichtung von Dienstwohnungen auch außerhalb der Siedlungsgrenzen aus.”

Die lvh-Spitze bedankt sich in diesem Zusammenhang bei Landeshauptmann Arno Kompatscher, seinem Stellvertreter Marco Galateo sowie Urbanistiklandesrat Peter Brunner. In engem Austausch mit der Wirtschaft und nach intensiven Gesprächen sei es gelungen, zwei wichtige Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Diese würden sowohl den Betrieben als auch den Beschäftigten zugutekommen und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Südtirol stärken.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
LH Kompatscher: „Brennerblockade hat keinen Mehrwert“
Kommentare
112
LH Kompatscher: „Brennerblockade hat keinen Mehrwert“
Brennerblockade: HGV dankt den Einsatzkräften
Kommentare
59
Brennerblockade: HGV dankt den Einsatzkräften
Brennersperre: Situation ruhig und geordnet verlaufen
Kommentare
33
Brennersperre: Situation ruhig und geordnet verlaufen
An der Unrechtsgrenze
Kommentare
24
An der Unrechtsgrenze
NATO unterstützt Rumänien gegen russische Drohnen
Kommentare
23
NATO unterstützt Rumänien gegen russische Drohnen
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 