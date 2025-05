lvh freut sich über starkes Wahlergebnis in Bozen

Von: luk

Bozen – Der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister lvh.apa zeigt sich erfreut über den erfolgreichen Wahlausgang bei den Gemeinderatswahlen in der Landeshauptstadt Bozen. Mit Claudio Corrarati kandidierte zum ersten Mal in der Geschichte ein Vertreter des Handwerks für das höchste Amt der Stadt. Der ehemalige CNA-Präsident konnte auf Anhieb 36,25 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und zieht somit als aussichtsreicher Kandidat in die Stichwahl am 18. Mai ein.

„Das ist ein Spitzenergebnis für die Wirtschaft“, kommentiert Hannes Mussak, Ortsobmann des lvh in Bozen. „Wir haben Claudio Corrarati als unseren Spitzenkandidaten unterstützt, weil er die Themen und Anliegen des Handwerks kennt. Während seiner Zeit als Präsident des italienischen Handwerkerverbandes CNA Alto Adige haben wir stets für dieselben wirtschaftspolitischen Anliegen gekämpft.“

Der lvh hebt hervor, dass ihm bei Wahlen eine starke, authentische Stimme für das Handwerk besonders wichtig war. Bei der Unterstützung von Bürgermeister- und Gemeinderatskandidaten habe der lvh ein dezentrales Modell verfolgt: Jede Ortsgruppe konnte – unabhängig von Parteizugehörigkeiten – selbst entscheiden, welche Kandidatinnen und Kandidaten sie unterstützt. „Corrarati ist auf uns zugekommen und wir haben in ihm eine Persönlichkeit gefunden, die die Bedeutung der Wirtschaft in Bozen praxis- und lösungsorientiert voranbringen kann“, so Mussak weiter. Auch andere Kandidaten, wie Stephan Konder, seien auf die Ortsgruppe zugegangen. „Wir haben ihn ebenfalls mitgenommen. Auch er hat einen guten Erfolg eingefahren.“

Mit dem Einzug Claudio Corraratis in die Stichwahl verbindet der lvh große Hoffnungen auf eine wirtschaftsnahe Zukunftsgestaltung in Bozen. „Wir sind überzeugt, dass wir mit Claudio Corrarati den idealen Vertreter für das höchste Gemeindeamt hätten“, erklärt lvh-Direktor Walter Pöhl. „Er versteht es, die Interessen der Wirtschaft zu vertreten und Bozen als attraktiven Wirtschaftsstandort und lebenswerten Ort in die Zukunft zu führen.“