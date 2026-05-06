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Kontinuität

Martina Ladurner erneut zur Präsidentin des VdS gewählt

Mittwoch, 06. Mai 2026 | 16:10 Uhr
Martina Ladurner _Präsidentin VdS
vds
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Von: luk

Bozen – Bei der heutigen konstituierenden Sitzung des neu gewählten Verbandsausschusses wurde Martina Ladurner erneut zur Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols gewählt. Zum neuen Vizepräsidenten wurde Ulrich Seitz gewählt.

Mit der Wiederwahl von Martina Ladurner setzt der Verband auf Kontinuität und Erfahrung an der Spitze der Interessenvertretung der Südtiroler Seniorenwohnheime. Gemeinsam mit dem neu gewählten Ausschuss wird sie die Anliegen der Seniorenbetreuung und Pflege in Südtirol weiterhin aktiv vertreten.

„Ich danke dem Ausschuss für das Vertrauen und freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, erklärte Martina Ladurner nach der Wahl. „Die Seniorenwohnheime stehen vor wichtigen Herausforderungen. Gemeinsam wollen wir die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen weiter stärken, damit ältere Menschen auch in Zukunft gut betreut und gepflegt werden können.“

Themen wie Fachkräftesicherung, Weiterentwicklung der Pflegeangebote und die Unterstützung der Einrichtungen bleiben dabei zentrale Schwerpunkte der Verbandsarbeit.

Bezirk: Bozen

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