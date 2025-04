Mayrl Burger Day sammelt 2.177 Euro für den guten Zweck

Von: mk

Obereggen – Obereggen, das Herzstück des Skigebietes Latemar Dolomites, das noch bis zum 21. April seine Pisten geöffnet hat, war am 29. März Schauplatz des neunten Mayrl Burger Day auf der Mayrl Alm. Trotz widriger Wetterbedingungen wurden 421 Burger mit Brot, Fleisch und Käse aus dem Eggental für den guten Zweck verkauft. Pro Burger flossen drei Euro und zusätzliche freiwillige Spenden der Besucher in den Spendentopf, was einen Gesamterlös von 2.177 Euro ergab. Die Spenden wurde nun feierlich an drei karitative Organisationen übergeben.

Unterstützt wurden die Kinderkrebshilfe „Peter Pan”, der Verein „Comedicus” sowie das Projekt „Ein Brunnen zum Leben” der Missionsgruppe Meran. Der Verein Peter Pan hilft Familien mit krebskranken Kindern – etwa durch psychologische Betreuung, Vermittlung von Pflegepersonal und Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten in Krankenhausnähe. Ziel ist es, die Eltern zu entlasten, damit sie sich voll und ganz ihrem kranken Kind widmen können.

Comedicus organisiert regelmäßig Clownvisiten in den Südtiroler Krankenhäusern. Mit viel Einfühlungsvermögen zaubern die “Clowndoktoren” jährlich rund 5.000 kleinen und großen Patienten ein Lächeln ins Gesicht.

Die von Alpidio Balbo gegründete Missionsgruppe Meran engagiert sich seit 1971 mit dem Projekt „Ein Brunnen zum Leben“ für den Bau von Trinkwasserbrunnen in Benin, um der Bevölkerung Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen.

Neben dem bewährten Mayrl-Burger mit Brot, Eggentaler Rindfleisch und Käse und verschiedenen Beilagen gab es auch einen Pulled-Pork-Burger mit Vollkornbrot, gerupftem Eggentaler Schweinefleisch, Krautsalat und Eggentaler Speck. Das Brot für die Burger wurde von der Bäckerei Pichler im idyllischen Eggen eigens für die Veranstaltung gebacken.

Das Rindfleisch kam vom Erbhof Flecker in Eggen, das Schweinefleisch vom Köchlhof in Deutschnofen und der Käse aus hochwertiger Grauviehmilch von der Hofkäserei Learner in Deutschnofen. Der Speck kam vom Gerberhof und die Eier vom Bacherhof, beides historische Bauernhöfe in Eggen.

Musikalisch begleitet wurde der Wohltätigkeitstag von DJ Wambo und der Band Spremuta. Mark und Sebastian Eisath von der Mayrl Alm sowie Benjamin Kirchmaier von der Bergbahnen Obereggen Latemar AG freuten sich über die Spendenbereitschaft und bedankten sich herzlich bei allen Gästen und Unterstützern.