„Mehr Prävention, weniger Arbeitsunfälle!“

Interregionale CISL-Versammlung der Sicherheitssprecher in Padua

Bozen – Die CISL-Kampagne für mehr Arbeitssicherheit geht weiter. Seit Februar finden italienweit Initiativen und Versammlungen an den Arbeitsplätzen und auf lokaler Ebene statt, um für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren und konkrete Maßnahmen weiterzubringen.

Am 19. April findet in Padua eine interregionale CISL-Versammlung für Sicherheitssprecher statt, an der auch der SGBCISL mit 40 Delegierten teilnehmen wird. Insgesamt werden bei dieser Veranstaltung über 300 Sicherheitssprecher aus dem Veneto, aus Friaul-Julisch Venetien, aus dem Trentino sowie aus Südtirol erwartet.

Ziel der Initiative ist es, jene Arbeitnehmervertretungen zusammenzubringen, die sich direkt an den Arbeitsplätzen für den Schutz und die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen, um Erfahrungen auszutauschen und eine wirksamere Vorbeugung von Arbeitsunfällen auf den Weg zu bringen.

„Arbeitssicherheit und Unfallvorbeugung müssen für alle Beteiligten vorrangig sein. Es gilt, den Trend steigender Unfallzahlen in Südtirol umzukehren“, so die SGBCISL-Generalsekretäre Donatella Califano und Georg Plaickner, „und der Schlüssel zu mehr Arbeitssicherheit sind – neben der Einhaltung der Bestimmungen und der Verhaltensregeln sowie den Kontrollen und Sanktionen – die Weiterbildung und die Schärfung des Bewusstseins für die Gefahren an den Arbeitsplätzen vonseiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“

Zudem ist es ein gewerkschaftliches Ziel, den Tätigkeitsbereich der territorialen Sicherheitssprecher RLST auf andere Sektoren auszudehnen; diese Arbeitnehmervertretungen sind in Südtirol bisher lediglich im Handwerksbereich betriebsübergreifend tätig.