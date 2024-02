„Multitalent Beton“: Ein voller Erfolg

Bozen – Die Informationsveranstaltung rund um das Thema Beton, richtete sich vor allem an Architektinnen und Architekten, sowie Baumeister und Maurer und lockte viele Interessierte an.

Im Firmensitz der Beton Eisack GmbH in Klausen, fand kürzlich eine Weiterbildung zum Thema Sichtbeton-Farbbeton statt.

“Besonders wichtig ist den Veranstaltenden die gute CO2-Bilanz von Beton hervorzuheben. Nicht nur das der Baustoff sehr langlebig ist, er kann auch sehr gut recycelt werden, indem man niedere Festigkeiten verwendet und die Querschnitte des Betons reduziert.” Zum Auftakt begrüßte Werner Kusstatscher, Geschäftsführer der Firma Beton Eisack, welche auch Sponsor des Weiterbildungsevents war, alle Teilnehmer/innen. Für die vielen Akteure aus der Baubranche, welche sich zu einer Hälfte aus Planer/innen und zur anderen aus Baufirmen, also Aufrührende zusammensetzte, hielt die Veranstaltung einen theoretischen und einen praktischen Teil bereit.

Zunächst hielten Vertreter der Firma Reisacher Chemie & Technik GmbH ein Referat, welches auf Farbbetone, deren Auswahl und Vorbereitung einging.

Daraufhin zeigte Werner Kusstatscher an praxisnahen Beispielen die Nachbehandlung bei Sichtbeton auf verschiedenen Betonoberflächen, bevor die Firma KeimFarben GmbH die mineralische Gestaltung von Beton erklärte. Im Labor der Beton Eisack wurde anschließend mit Waschbeton und Sandstrahlen die Optimierung von Farbbeton vorgeführt.

Den Abschluss bildete eine Führung des Firmengeländes der Beton Eisack. Hierbei hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und zu netzwerken.

Martin Gebhard, Obmann der Berufsgemeinschaft der Baumeister/innen und Maurer/innen im lvh zeigte sich von der Veranstaltung begeistert: „Beton ist ein unglaublich interessanter Baustoff und das Interesse an einer Weiterbildung in diesem Bereich ist bei allen sehr hoch.“ Fritz Ploner, Obmann der Baugruppe im lvh schlug in die gleiche Kerbe: „Die hohe Teilnehmer/innen-Anzahl zeigt, wie neu- und wissbegierig die verschiedenen Akteure der Baubranche sind.“