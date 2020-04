“Mut nicht verlieren”

Bozen – “In dieser besonderen Zeit gilt es, den Mut nicht zu verlieren und die Situation so gut wie möglich gemeinsam zu meistern. In diesem Sinne haben auch wir vom Forum Prävention unser Angebot umgestellt”, heißt es in einer Aussendung.

Das Forum Prävention bietet niederschwellige Erstberatung für alle jene, die Hilfe und Unterstützung in folgenden Bereichen brauchen: Konflikte und Belastungen in der Familie, erhöhter Substanzkonsum/Suchtverhalten, erhöhter Medienkonsum/Videospiele, problematisches Essverhalten, Gewalt (Mobbing/ Cybermobbing). Anfragen: help@forum-p.it oder 0471 324 801 von Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr

Die Fachstelle Jugend organisiert zurzeit über die sozialen Medien unterschiedliche Online Workshops, wie zum Beispiel Koch- & Nähkurse, Vocal- & Gitarren Coachings, Yoga- & Meditationen Sessions, Workouts, und online Gruppenspiele. Zudem bekommen junge Menschen Inspiration für den Alltag und die Möglichkeit für Einzelgespräche und Gruppengespräche. Am Samstagabend findet eine Open Stage mit Live Musik statt. Die Inside-Infos laufen über eine WhatsApp Gruppe (200 junge Menschen), die öffentlichen Angebote werden über den Instagram Kanal afzack_world kommuniziert.

In der Textsammlung AUSGANGSLEHRE berichten 15 junge Menschen was sie aus der Krise gelernt haben und von ihren Wünschen an den System-Neustart. Ein junges Memo an die Welt danach dem man Gehör schenken sollte.

Die Fachstelle Familie ist im Kontakt mit Familien und Familienorganisationen und gibt Informationen über die Schwierigkeiten an Politik und Gewerkschaften weiter.

Die Fachstelle für Essstörungen ist weiterhin für ihre Klienten da (telefonisch und online) und betreut über einen Chat auf WhatsApp Eltern von Kindern mit Essstörungen.

“Über unsere sozialen Netzwerke (in erster Linie Facebook und Instagram) und auf unserer Webseite veröffentlichen die fünf Fachstellen regelmäßig Beiträge zu Themen, die Eigenressourcen, Support und Kompetenzen im Umgang mit Krisen und Konflikten erhöhen, familiäre Situationen betreffen usw. Immer mehr Menschen greifen in Zeiten der sozialen Isolation auf Alkohol zurück. Dabei ist übermäßiger Alkoholkonsum keine hilfreiche Strategie um mit Unsicherheiten, Ängsten und Langeweile umzugehen. Über die Alkoholkampagne keinekompromisse.it weist die Fachstelle Sucht auf die Risiken hin”, so das Forum Prävention.

Seit dem Wochenende ist die Webseite www.dubistnichtallein.it online. Diese Initiative des Südtiroler Sanitätsbetriebes in Kooperation mit der Psychologenkammer Bozen und dem Forum Prävention will die Ressourcen der Personen im Umgang mit der Krise stärken und die Kontaktaufnahme mit Beratungseinrichtungen erleichtern.