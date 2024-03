Nach Pannenserie: US-Behörde will United Airlines bremsen

United Airlines zuletzt wegen Pannen in den Schlagzeilen

Die US-Luftfahrtbehörde FAA erwägt einem Medienbericht zufolge nach einer Reihe von Sicherheitsvorfällen Maßnahmen, um das Wachstum der Fluggesellschaft United Airlines zu bremsen. Zudem solle die Airline daran gehindert werden, neue Strecken aufzunehmen, berichtet die Agentur “Bloomberg” am Samstag unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Die Regulierungsbehörde habe in den vergangenen Tagen mit der Führung der Fluggesellschaft über mögliche vorübergehende Schritte gesprochen. Dem Bericht zufolge wird United möglicherweise auch daran gehindert, zahlende Kunden mit neu ausgelieferten Flugzeugen zu befördern.

“Das Sicherheitssystem der FAA überwacht routinemäßig alle Aspekte des Betriebs einer Fluggesellschaft”, teilte die Behörde am Samstag mit. United reagierte nicht auf eine Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme. United Airlines hatte am Freitag mitgeteilt, dass die FAA nach einer Reihe potenziell gefährlicher Pannen in den vergangenen Wochen die Arbeitsabläufe bei United verstärkt unter die Lupe nehmen wolle.