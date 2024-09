Nachtsperren auf der Umfahrung Brixen für Bau der Umfahrung Vahrn

Von: luk

Vahrn/Brixen – Die Bauarbeiten an der Umfahrung Vahrn nähern sich der Endphase. Für die Arbeiten sind in der kommenden Woche nächtliche Sperren der Umfahrung Brixen sowie der Brennerstaatsstraße (SS12) nördlich von Vahrn erforderlich. Das Landesamt für Straßenbau Nord-Ost hat die Maßnahmen mit den Gemeinden Brixen und Vahrn sowie der Ortspolizei Brixen abgestimmt. Auch die Busbetriebe wurden informiert. Die Arbeiten finden nur bei guter Witterung statt.

Die 1,5 Kilometer lange Umfahrung Vahrn, bestehend aus zwei Tunneln und einem offenen Mittelteil, soll noch vor Jahresende 2024 für den Verkehr freigegeben werden. In den vergangenen 2,5 Jahren wurden 50.000 Kubikmeter Material bewegt und 6000 Laufmeter Großbohrpfähle gesetzt. “Die Umfahrung wird das Verkehrsnetz im Brixner Talkessel verbessern und die Lebensqualität der Anwohner erhöhen”, ist sich Mobilitäts- und Infrastrukturenlandesrat Daniel Alfreider sicher.

Sperrzeiten und betroffene Bereiche

Für den südlichen Kreisverkehr (Umfahrung Brixen) sind die Sperren am Dienstag, 1. Oktober auf Mittwoch, 2. Oktober, von 19.00 bis 5.00 Uhr, am Mittwoch, 2. Oktober, auf Donnerstag, 3. Oktober, von 19.00 bis 5.00 Uhr sowie Donnerstag, 3. Oktober, auf Freitag, 4. Oktober, von 19.00 bis 5.00 Uhr vorgesehen. Für den nördlichen Kreisverkehr (SS12 nördlich von Vahrn) sind am Mittwoch, 2. Oktober, auf Donnerstag, 3. Oktober, von 19.00 bis 5.00 Uhr und von Donnerstag, 3. Oktober, auf Freitag, 4. Oktober, von 19.00 bis 5.00 Uhr.

Derzeit werden Vorbereitungsarbeiten wie Fräsen und Kehren mit manueller Verkehrsregelung durchgeführt.

Alfreider: “Wichtiger Meilenstein für Vahrn und das Eisacktal”

Landesrat Alfreider betont die Bedeutung des Projekts: “Die Fertigstellung der Umfahrung Vahrn ist ein wichtiger Schritt, um das Ortszentrum vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis während der Arbeiten.”

Hinweis an Verkehrsteilnehmer

Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, in den genannten Zeiträumen alternative Routen zu nutzen. Amtsdirektor Florian Knollseisen rät, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen und die ausgeschilderten Umleitungen sowie die Verkehrshinweise zu beachten.