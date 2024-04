Neu: Orientierungspraktika in Südtirol ab 14 Jahren möglich

Moser: „Jetzt Praktika in den Schulen ausdrücklich vorsehen!“

Bozen – Der Wirtschaftsverband hds begrüßt die neue Möglichkeit für Südtirols Jugendliche, Orientierungspraktika bereits ab 14 Jahren und nicht mehr erst ab 15 Jahren absolvieren zu können – in den anderen italienischen Regionen sind Betriebspraktika erst ab diesem Alter möglich.

„Wir hatten uns für die Herabsetzung des Eintrittsalters stark gemacht, damit Jugendliche bereits ab dem 14. Lebensjahr erste Arbeitserfahrungen in den Betrieben sammeln können“, zeigt sich hds-Präsident Philipp Moser erfreut, der den Einsatz in dieser Sache von Bildungslandesrat Philipp Achammer hervorhebt. Nun konnten letzte versicherungsrechtliche Fragen endgültig geklärt werden, sodass der neuen Regelung nichts mehr im Wege steht. Betroffen davon sind ausschließlich die „curriculare Praktika“, das heißt solche, die von der Schule aus vorgesehen sind. Für die außerschulischen Sommerpraktika ist weiterhin die Vollendung des 15. Lebensjahres erforderlich.

Erfreulich sei vor allem, dass – voraussichtlich nicht bereits heuer, aber mit kommendem Schuljahr – Mittelschulabgänger den Übergang zur Oberschule mit einem Orientierungspraktikum über den Sommer verbessern können.

Forderung

„Auch in den Bereichen Handel, Gastronomie und Dienstleistungen sind nun solche Praktika im Rahmen der Ausbildung ausdrücklich vorzusehen. Wenn in diesen Bereichen diese Praktika im Rahmen der Ausbildung nicht implementiert werden, kommen sie de facto nicht zur Anwendung“, betont Moser.

„Gerade in diesen Sektoren können Jugendliche ab 14 wertvolle Erfahrungen für ihren späteren Beruf sammeln. Der Kontakt mit Menschen und Kunden in diesen Bereichen, die Verwendung mehrerer Sprachen und die Vielseitigkeit in diesen Tätigkeiten prägen die Persönlichkeit eines Menschen“, zeigt sich der hds-Präsident überzeugt.