Neue Chance Photovoltaik

Bozen – Kürzlich fand eine interessante Informationsveranstaltung für der Berufsgemeinschaft der Dachdecker im Haus des Handwerks statt. Thema war die Photovoltaik. Diese zukunftsträchtige Energiequelle bietet, allein Aufgrund der Tatsache, dass sie oft auf Dächern zum Einsatz kommt, viele Chancen für den Berufszweig der Dachdecker/innen.

Hans Duffek (Repräsentant der E-Marke) leitete den Vortrag im Namen der Elektrotechniker im lvh und ging auf die Wichtigkeit der Kooperation zwischen den Berufsgemeinschaften ein. Es gelte, die hohen Qualitätsansprüche beider Gewerke unter einen Hut zu bringen. Denn das Solardach soll möglich lange dicht sein, und möglichst viel Sonnenstrom einbringen. Neben der grundsätzlichen Vertrautheit mit allen Materialien an Dach und Außenwand kennen sich die Dachdecker/innen auch genau mit den Sicherheitsvorschriften am Dach aus und können diese, aufgrund ihrer Ausbildung, auch vorschriftsgemäß umsetzten. Außerdem sind sie Spezialisten für die handwerklich hochstehende und gestalterisch ansprechende Integration der Solarpaneele. Sie gewährleisten auf Grund ihrer umfangreichen Berufsausbildung neben dem fachgerechten Einbau der Anlagen die Regensicherheit bei den notwendigen An- und Abschlüssen und den Durchdringungen.

Die Elektrotechniker der E-Marke möchten den Versuch machen, zusammen mit ausgewählten Partnern die fachgerechte Montage der Paneele auf dem Dach oder der Fassade und den vorschriftsmäßigen Anschluss der PV-Anlage an das Stromnetz in einer Hand zu vereinigen. Dabei ist es Duffek wichtig, dass das Handwerk als homogene Gruppe wahrgenommen wird: „Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen, weil wir uns und unsere Stärken genau kennen. Jedem Gewerk sein Fachbereich: die Dachdecker/innen auf dem Dach, die Elektrotechniker/innen für die Anschlüsse und die Steuerungen. Diese Zusammenarbeit wird richtungsweisend für weitere Gemeinsamkeiten sein.“ Auch Renate Gamper, Obfrau der Dachdecker im lvh hebt die Wichtigkeit der Kooperation hervor: „Die Berufsgemeinschaften der Elektrotechniker und Dachdecker möchten zwei Ziele erreichen: zum einen die Zusammenarbeit zwischen den zwei Berufssektoren intensivieren und zum anderen der Kundschaft ein überzeugendes Endresultat bieten. Die gute Vorbereitung und Absprache zwischen den zwei Tätigkeitsfelder sind dabei das A und O.“

Das Fazit der Veranstaltung lässt sich somit, in einem Satz, zusammenfassen: “Alleine sind wir stark – zusammen sind wir unschlagbar! Ein universelles Motto für das Südtiroler Handwerk.”