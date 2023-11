Neue Ortsgruppe der Seniorenvereinigung im Bauernbund in Wengen

Wengen – Seit Kurzem ist die Gemeinschaft der bäuerlichen Senioren um ein Mitglied reicher: In der Gemeinde Wengen wurde am 18. Oktober 2023 in der Pizzeria „Traföi“ die 66. Ortsgruppe der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund gegründet.

Die Gründungsversammlung wurde von Rita Vantsch Verginer, der Landespräsident-Stellvertreterin der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund und Initiatorin für die Gründung einer Ortsgruppe in Wengen, eröffnet. Sie begrüßte die Anwesenden, darunter den Ortsobmann des Südtiroler Bauernbundes Michael Rubatscher und die Ortsbäuerin-Stellvertreterin Lucia Pescollderung Rubatscher sowie die Vertreter der Südtiroler Bauernjugend Mara Costabiei und Julian Miribung und dankte allen für ihr Kommen und ihr Interesse.

„In der Seniorenvereinigung steht die Gemeinschaft an erster Stelle!“

„Am Beginn dieses Jahres haben wir uns zum ersten Mal getroffen, um über eine mögliche Ortsgruppen-Gründung hier in Wengen zu sprechen. In der Zwischenzeit ist diese Idee gereift und so freue ich mich, dass wir heute über eine tatsächliche Ortsgruppen-Gründung reden können“, betonte Verginer. Die wichtigsten Partner dafür seien die drei anderen bäuerlichen Organisationen vor Ort. „Dass diese Vertreter hier sind, bedeutet mir daher sehr viel. Auch ich war viele Jahre lang als Funktionärin der Bäuerinnenorganisation tätig. Nach meinem Ausscheiden als Bezirksbäuerin bin ich dann direkt in die Seniorenvereinigung eingetreten“, ergänzte sie. Diesen Schritt habe sie nie bereut, denn hier könne sie sowohl für sich selbst als auch für andere viel tun.

Auch die Bezirkspräsidentin Pustertal der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund, Anna Hofbauer Obergasser, hob den Wert dieser Organisation hervor: „Die Seniorenvereinigung ist wie eine zweite Familie und eine große Gemeinschaft, in die sich jede und jeder einbringen darf. Dabei stehen wir nicht in Konkurrenz zu anderen Vereinen im Dorf, sondern versuchen stets, mit anderen zusammenzuarbeiten und uns so gegenseitig zu ergänzen.“

Ortsgruppe Wengen: Dritte Gruppe der Seniorenvereinigung im Gadertal

Nach der Vorstellung der Tätigkeiten der Vereinigung und der Klärung verschiedener Fragen fassten die Anwesenden den Entschluss, in der Gemeinde Wengen eine Ortsgruppe der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund zu gründen.

Den ersten Ausschuss bilden Gabriele Alber Tavella (Ortspräsidentin) und Anna Maria Comploi Vallazza (Ortspräsident-Stellvertreterin) sowie Giuseppe Rubatscher, Rita Deval Moling, Maria Erlacher und Anna Pezzei. Diese sechs Ausschussmitglieder werden nun ein interessantes Programm für die Senioren ausarbeiten.

Rita Vantsch Verginer freute sich abschließend sehr über die gelungene Gründung: „Diese Ortsgruppe ist unsere 66. landesweit, unsere 17. im Bezirk Pustertal und nach Campill und St. Martin/Untermoi unsere dritte im Gadertal. Als Gadertalerin bin ich natürlich stolz darauf, dass wir hier so gut vertreten sind. Gerade in den Bergdörfern ist es wichtig, dass auch die Seniorinnen und Senioren einen Ansprechpartner haben, damit sie nicht nur auf ihren Höfen bleiben, sondern auch unter die Leute gehen.“