Neue Struktur, neuer Vorstand, bestätigte Präsidentin

Von: mk

Bozen – Die Freien Weinbauern Südtirol (FWS) haben sich am Mittwoch neu aufgestellt und eine Organisation auf den Weg gebracht, die neben einem (neu gewählten) Vorstand auch Fachgruppen vorsieht. „Ziel ist es, mehr Mitglieder und damit mehr Expertise zu involvieren“, so Magdalena Pratzner, die alte und neue Präsidentin der FWS.

Mit den neu eingeführten Fachgruppen stärken die FWS ihre organisatorische Spitze. „Die Fachgruppen widmen sich den Themen Kommunikation, Markenidentifikation, Wein und Erlebnisse und ergänzen den Vorstand; wichtig ist, dass wir möglichst viel Kompetenz und Know-how in unseren Entscheidungsprozess einbringen und diesen noch breiter aufstellen“, erklärt Präsidentin Magdalena Pratzner.

Sie ist am Mittwoch in ihrem Amt als Präsidentin der FWS bestätigt worden und wird diese auch in den kommenden drei Jahren vertreten. Während Pratzner die Konstante bleibt und für Kontinuität sorgt, ist der neunköpfige Vorstand zu einem Drittel neu besetzt worden. „Das historische Gedächtnis und die Kontinuität sind wichtig, solange die Strukturen nicht verkrusten, man offen für Veränderungen bleibt und neue Energien und Ideen zulässt“, sagt die Präsidentin.

Diese Ausrichtung ist auch bei den wichtigsten Projekten zu erkennen, die Pratzner für die kommenden drei Jahre nennt. So wird mit der Leichtglasflasche ein ambitioniertes Projekt weitergeführt. Auch wollen die FWS künftig gemeinsame Erkennungsmerkmale verstärkt fördern – vom Auftritt unter dem Kürzel FWS bis zu Präsentationsartikeln.

Weitergeführt werden ebenso die Lehrfahrten in andere Weinregionen sowie die Veranstaltung „Freie Weinbauern & Friends“, um die internationale Vernetzung der FWS zu fördern. Auch die traditionelle „Vinea Tirolensis“ als größtes Schaufenster der FWS wird es weiterhin geben.