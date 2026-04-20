Neuer Hervis-Eigner verkauft Auslandsgeschäft an Investor

Von: apa

Die neuen Hervis-Eigentümer, Sven Voth und Udo Schloemer, haben das Auslandsgeschäft mit 43 Filialen an einen nicht namentlich genannten Investor verkauft. Davon entfallen 21 Standorte auf Slowenien, 18 auf Kroatien und vier auf Deutschland. Zur “genauen Identität des Investors” und zu finanziellen Details des Verkaufs mache man “keine Angaben”, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Der Investor übernehme mit “sofortiger Wirkung die operative Führung” der Hervis-Töchter im Ausland und wird “nun die nächsten Schritte evaluieren”. Der Salzburger Handelskonzern Spar hatte sich nach mehr als 50 Jahren von seiner verlustbringenden Sporthandelstochter getrennt, der Verkauf wurde heuer im Jänner bekanntgegeben. Der neue Hervis-Eigentümer ist die Quantum Investment Holding GmbH mit Sitz in Wien. Jeweils 50 Prozent an der GmbH halten laut Firmenbuch der deutsche Investor und Snipes-Gründer Voth und Schloemer, Gründer des Bürocampus Factory Berlin.

Evaluierung des Österreich-Geschäfts läuft noch

Die neue Hervis-Führung hatte erste Restrukturierungsschritte für das Frühjahr angekündigt. Mit der Abgabe des Auslandsgeschäfts könne man sich “jetzt vollständig” auf das Kerngeschäft in Österreich konzentrieren, sagte Hervis-Geschäftsführer Markus Hupach. Derzeit würde noch die Evaluierung des Österreich-Geschäfts laufen. Weichenstellungen und Entscheidungen werden laut Hervis “in den kommenden Monaten” getroffen.

Der Sporthandel ist in Österreich hart umkämpft. In den Jahren 2023 und 2024 hatte Hervis Verluste von über 100 Mio. Euro angehäuft. Allein 2023 belief sich der Abgang inklusive Abschreibungen auf 64 Mio. Euro, 2024 waren es 43 Mio. Euro. Auch der Umsatz war zuletzt rückläufig und sank von 261 auf 253 Mio. Euro. Zahlen für 2025 liegen noch nicht vor.