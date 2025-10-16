Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Neuer Nestlé-Chef streicht 16.000 Stellen
Konzern sitzt auf Milliardenschulden

Neuer Nestlé-Chef streicht 16.000 Stellen

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 10:32 Uhr
Konzern sitzt auf Milliardenschulden
APA/APA/AFP (Themenbild)/FABRICE COFFRINI
Schriftgröße

Von: APA/dpa-AFX

Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat im dritten Quartal sein Wachstum stark beschleunigt. Das Unternehmen ist damit auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Gleichzeitig tritt der neue CEO auf die Kostenbremse und kündigte den Abbau von 16.000 Stellen über zwei Jahre an. “Die Welt verändert sich – und Nestlé muss sich schneller verändern”, teilte Konzernchef Philipp Navratil mit.

Sparprogramm angekündigt

Dazu gehörten auch schwierige, aber notwendige Entscheidungen, die eine Reduktion der Belegschaft in den nächsten zwei Jahren beinhalte. “Zusammen mit weiteren Maßnahmen arbeiten wir daran, unsere Kosten deutlich zu senken, und erhöhen heute unser Sparziel bis Ende 2027 auf 3 Milliarden Franken.”

Vom Jobabbau sind etwa 12.000 Büroangestellte in verschiedenen Funktionen und Regionen betroffen, was bis Ende 2027 jährliche Einsparungen von 1 Mrd. Franken (1,077 Mrd. Euro) bringen soll. Weitere rund 4.000 Stellen sollen im Rahmen von Produktivitätsinitiativen in Produktion und Lieferkette gestrichen werden.

Milliardenschulden

Nestlé will seinen Schuldenberg von mittlerweile rund 60 Milliarden Franken (64,7 Mrd. Euro) abbauen. Dies dürfte allerdings mehrere Jahre dauern, wie Finanzchefin Anna Manz am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten erklärte.

Die Nettoverschuldung lag Ende Dezember 2024 bei rund dem 2,9-fachen des bereinigten operativen Gewinns (EBITDA). Man befinde sich damit am oberen Ende des Zielbereichs (2-3x), sagte Manz. Man wolle die Schulden deutlich reduzieren.

Umsatzplus in den ersten drei Quartalen

In den ersten neun Monaten setzte Nestlé heuer rund 65,87 Milliarden Franken um, wie der Konzern am Donnerstag weiters bekanntgab. Das entspricht einem organischen Wachstum von 3,3 Prozent – das ist mehr als von Analysten erwartet.

Im dritten Quartal lag das organische Wachstum bei 4,3 Prozent, nach 3,0 Prozent im Vorquartal. Dieses resultierte den Angaben zufolge erneut auch aus Preiserhöhungen mit 2,8 Prozent. Bei der verkauften Menge verzeichnete Nestlé Zuwächse. Das Mengenwachstum (RIG) drehte mit 1,5 Prozent wieder ins Plus nach einem Rückgang von 0,4 Prozent im Vorquartal.

Das Management ist zuversichtlich, seine für das Gesamtjahr gesteckten Ziele zu erreichen. Es rechnet weiterhin mit einem höheren organischen Umsatzwachstum als im Vorjahr (2,2 Prozent). Die operative Marge soll bei mindestens 16 Prozent liegen.

Plötzlicher Führungswechsel

Navratil hatte den Chefposten vor eineinhalb Monaten Knall auf Fall von Laurent Freixe übernommen. Dieser war nach einem Jahr im Amt wegen einer verheimlichten Beziehung mit einer Direktunterstellten und Begünstigungsvorwürfen per sofort gefeuert worden. Auch Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke ging daraufhin vorzeitig und übergab Anfang an den bisherigen Vize Pablo Isla.

Die Erwartungen an Navratil und Isla sind hoch. Nach Jahren mit schwachem Wachstum und Führungsfehlern soll das Duo wieder mehr Dynamik bringen und aufs Tempo drücken.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Kommentare
67
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Kommentare
48
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Kommentare
44
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Angekündigte Tragödie: „Bereit, uns in die Luft zu sprengen“
Kommentare
39
Angekündigte Tragödie: „Bereit, uns in die Luft zu sprengen“
Benko zu zweijähriger Haftstrafe verurteilt
Kommentare
33
Benko zu zweijähriger Haftstrafe verurteilt
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 