Neujahrstreffs 2026 der Handelskammer Bozen finden Abschluss bei Oberalp in Bozen

Von: mk

Bozen – „Wohlstand sichern – der Mensch im Mittelpunkt“ war auch das Thema des gestrigen dritten und damit abschließenden Neujahrstreffs 2026 der Handelskammer Bozen. Im Rahmen der Abendveranstaltung in der Oberalp AG in Bozen wurde der Frage nachgegangen, was es heutzutage bedeutet, Unternehmerin oder Unternehmer zu sein.

Unternehmergeist ist mehr als das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, Chancen zu erkennen und Innovation zu fördern. All das bildet die Grundlage für den Wohlstand von morgen. Deshalb widmet die Handelskammer Bozen die heurige 15. Ausgabe der Neujahrstreffs dem Thema „Wohlstand sichern – der Mensch im Mittelpunkt“.

„Unternehmergeist entsteht immer bei den Menschen. Er wächst aus ihrer Leidenschaft, ihrem Ideenreichtum und dem Mut, Verantwortung zu übernehmen. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer in Südtirol beweisen täglich, wie wichtig dieser Geist für eine starke und zukunftsorientierte Wirtschaft ist. Sie schaffen Arbeitsplätze, fördern Talente und tragen dazu bei, dass unser Land innovativ und wettbewerbsfähig bleibt“, betonte Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.

„In die Menschen zu investieren ist gerade in Zeiten eines immer stärker werdenden Wettkampfs um Fachkräfte von zentraler Bedeutung. Dabei ist es entscheidend, den Menschen in unserem Land langfristige Perspektiven zu bieten: durch gezielte Aus- und Weiterbildung, die Förderung von Innovation und attraktive Arbeitsmodelle, die sowohl den Bedürfnissen der Betriebe als auch jener der Beschäftigten gerecht werden“, unterstrich Luis Walcher, Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus.

„Unternehmergeist steht für den ständigen Willen zur Verbesserung. In diesem Sinne prägt er nicht nur die Privatwirtschaft, sondern auch die öffentliche Verwaltung, in der positive Veränderungen oft durch die Initiative und Weitsicht vieler einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen und vorangetrieben werden“, so Magdalena Amhof, Landesrätin für Europa, Arbeit und Personal, die in ihren Grußworten auf verschiedene konkrete Beispiele aus der Landesverwaltung einging.

Nach der Obstgenossenschaft MIVOR in Latsch und dem NOI Techpark in Bruneck waren die Neujahrstreffs gestern Abend in der Oberalp AG in Bozen zu Gast. Vizepräsidentin Ruth Oberrauch stellte den Anwesenden ihren Betrieb vor: Oberalp wurde 1981 von Heiner Oberrauch gegründet, der qualitativ hochwertige Sportausrüstung und -bekleidung nach Italien importieren und vertreiben wollte. Heute beschäftigt die Oberalp Group 1.200 Mitarbeitende und ist als Hersteller von technisch hochwertigen Produkten für den Bergsport bekannt.

Generalsekretär Alfred Aberer beleuchtete im Anschluss das Thema aus Sicht der Handelskammer Bozen und präsentierte die Initiativen der Handelskammer zur Förderung des Unternehmertums in Südtirol. Ein Beispiel ist der Service „Work in Südtirol“, der zum Ziel hat, die Arbeitgeber-Attraktivität der heimischen Betriebe zu stärken und Kontakte zwischen Unternehmen und jungen Menschen in Ausbildung zu knüpfen. In diesen Zusammenhang fällt auch die Anlaufstelle des Welcome Service, die Orientierung für Arbeiten und Leben in Südtirol gibt.

Abgeschlossen wurde der offizielle Teil des Abends mit dem Vortrag von Maria Laura Frigotto, Professorin für Management und Unternehmensorganisation der Universität Trient. Sie unterstrich die Bedeutung des Unternehmertums als treibende Kraft für Innovation und Entwicklung. Zudem zeigte sie auf, wie Unternehmerinnen und Unternehmer Potenziale erkennen, neue Ideen entwickeln und diese durch mutige Entscheidungen und gezielte Maßnahmen in marktfähige Lösungen umzuwandeln vermögen.

Die Neujahrstreffs waren heuer bereits zum 15. Mal der Treffpunkt für Südtiroler Unternehmer/innen und Interessierte, um gemeinsam das neue Wirtschaftsjahr zu begrüßen.