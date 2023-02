Neun neue Unternehmen und Start-ups im NOI-Techpark

Bozen – Das neue Jahr ist im NOI Techpark mit frischen Geschäftsideen gestartet. Drei Unternehmen und sechs Start-ups wurden ins Innovationsviertel aufgenommen und entwickeln dort im Netzwerk aus Forschungseinrichtungen, Universität und gleichgesinnten Unternehmerinnen und Gründern ihre F&E-Projekte, Produkte und Dienstleistungen weiter. Insgesamt 89 private Firmen haben damit aktuell einen Sitz im NOI.

Einer der Neuzugänge ist das Start-up Reveon, das nach einem erfolgreichen viermonatigen Pre-Incubation Programme nun im Start-up Incubator am Prototyp seiner Produktidee feilt: ein vollelektrisch betriebenes Offroad Motorrad für Spitzensport und Straßenverkehr. Die Elektrifizierung der Mobilität ist eines der treibenden Themen in diesem Sektor. Was sich bei Autos längst zu einer verkaufsstarken Alternative entwickelt hat, ist bei Motorrädern allerdings noch Zukunftsmusik. Die Gründer von Reveon wollen die Melodie dazu komponieren. Mit einem innovativen Batteriekonzept in Verbindung mit intelligenten Softwarelösungen und einer App-Steuerung, die ihr Motorrad einzigartig machen.

Einer gesunden, umweltfreundlichen Ernährung hat sich The Garum Project verschrieben. Das Start-up will im NOI die Zusammenarbeit mit Forschungsakteuren und Laboren verstärken und mithilfe des wissenschaftlichen Know-hows aus Nebenprodukten der Lebensmittelverarbeitung mittels Fermentation ein flüssiges, nährstoffreiches Würzmittel herstellen, das als Aromastoff oder Substitut für Salz und Bouillon dienen kann.

Symphonie Prime ist ein Zusammenschluss von hochspezialisierten Technologieunternehmen, die an der Entwicklung eines neuen, offenen Unternehmensmodells arbeiten. Dieses Modell setzt auf die Vernetzung zwischen Unternehmen im Sinne einer Open Innovation und fügt sich damit nahtlos ins Leitthema des NOI Techpark ein: Wettbewerbsfähigkeit dank Austausch und interdisziplinärer Zusammenarbeit.

„NOI wächst, nicht nur räumlich – der NOI Techpark in Bruneck eröffnet im Mai, die neue Fakultät für Ingenieurswesen der unibz sowie zwei Erweiterungsmodule für private Firmen und Labore im kommenden Jahr – sondern vor allem auch an innovativen Unternehmen, zukunftsweisenden Geschäftsideen und hochqualifizierten Fachkräften. Diese Entwicklung freut uns und zeigt, dass wir immer mehr zum Dreh- und Angelpunkt für Innovationstreibende in Südtirol werden”, so die Präsidentin der NOI AG Helga Thaler.

Neben den drei oben genannten sind auch folgende Firmen nun Teil des NOI: CarX, Emotitech, Eternum Technology, PwC Business Services, Santelmo und Sirius Game. Die nächste Aufnahmekommission für Unternehmen und Start-ups ist im Mai geplant.