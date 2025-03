“Nicht erschlossene Wälder sollen künftig Ausnahme sein”

Von: luk

Bozen – Anlässlich des „Internationalen Tags des Waldes“ am 21. März hebt der Südtiroler Bauernbund die zentrale Rolle des Waldes für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft hervor. Gleichzeitig warnt er vor den zunehmenden Herausforderungen für Waldbesitzer und fordert verstärkte Maßnahmen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung.

„Nachhaltig bewirtschaftete Wälder sind lebenswichtig. Sie liefern Sauerstoff, speichern Kohlenstoff und sichern die Trinkwasserversorgung“, erklärt Daniel Gasser, Landesobmann des Südtiroler Bauernbundes. Zudem schützen sie vor Naturgefahren wie Lawinen oder Muren und bieten einen wichtigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. In Südtirol sind mehr als die Hälfte der Landesfläche bewaldet, rund 60 Prozent davon als Schutzwald.

Der Klimawandel setzt den Wäldern jedoch immer stärker zu. Steigende Temperaturen, lange Trockenperioden, Stürme und der Borkenkäferbefall gefährden die Stabilität der Waldökosysteme. „Unsere Wälder müssen klimafit gemacht werden – durch widerstandsfähigere Baumarten und ein ausgewogenes Verhältnis von Laub- und Nadelbäumen“, so Gasser. Die nachhaltige Bewirtschaftung sei entscheidend, um die vielfältigen Funktionen des Waldes langfristig zu sichern.

Der Landtagsabgeordnete Franz Locher, Vorsitzender des Arbeitskreises Wald, Holz und Almen, fordert mehr Unterstützung für Waldbesitzer. „Die Holzbringungsprämie allein reicht nicht aus. Es braucht gezielte Investitionen in die Waldpflege und eine bessere Erschließung“, betont Locher. “Wie wichtig die Erschließung der Wälder ist, zeigte sich in den letzten Jahren sehr deutlich. Noch immer sind viele Wälder nicht erschlossen und Wege in schlechtem Zustand. Das muss sich ändern“, so Locher. “Nicht erschlossene oder schwer zugängliche Gebiete sollen künftig die Ausnahme sein.”

Auch Maßnahmen zur Stabilisierung des Holzpreises seien nötig, etwa durch eine verstärkte Nutzung heimischen Holzes in Fernheizwerken und im Baugewerbe.

Die Sicherheit der Waldarbeiter dürfe ebenfalls nicht vernachlässigt werden. „Eine fundierte Ausbildung ist essenziell, um Unfälle zu vermeiden“, so Locher. Der Südtiroler Bauernbund sieht in einer gezielten Förderung und nachhaltigen Bewirtschaftung die Schlüssel für einen zukunftsfähigen Wald in Südtirol.