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Nokia darf sich über gute Geschäfte mit Handy-Infrastruktur freuen

Nokias KI-Geschäft brummt – Wachstumsziele angehoben

Donnerstag, 23. April 2026 | 08:25 Uhr
Nokia darf sich über gute Geschäfte mit Handy-Infrastruktur freuen
APA/APA/dpa/Wolf von Dewitz
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Von: APA/Reuters

Ein wachsendes Geschäft mit Cloud-Anbietern und KI-Entwicklern gibt Nokia Rückenwind. Er beobachte eine zunehmende Nachfrage in diesem Bereich, betonte Justin Hotard, der Chef des finnischen Netzwerk-Ausrüsters, am Donnerstag. Daher hebe er die Wachstumsziele für Umsätze mit dieser Kundengruppe an. Er erwarte bis 2028 ein jährliches Plus von 27 statt 16 Prozent.

Im abgelaufenen Quartal stiegen die Erlöse mit Cloud- und KI-Kunden um knapp die Hälfte und machten inzwischen acht Prozent des Konzernumsatzes von 4,5 Milliarden Euro aus, fügte Hotard hinzu. Diese Abnehmer hätten zudem neue Aufträge im Volumen von einer Milliarde Euro erteilt.

Global Nummer 2 bei Glasfaser

Nokia ist nach der milliardenschweren Übernahme des US-Wettbewerbers Infinera zum weltweit zweitgrößten Anbieter von Glasfaser-Netzwerken aufgestiegen. Rechenzentren benötigen diese schnellen Leitungen für den Datenaustausch. Derzeit werden weltweit zahlreiche neue Serverfarmen gebaut, um dem steigenden Bedarf an Rechenpower für Künstliche Intelligenz (KI) gerecht zu werden.

Das Kerngeschäft mit Komponenten für Mobilfunknetze habe sich solide entwickelt, sagte Hotard weiter. Hier seien die Umsätze währungsbereinigt um drei Prozent auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen. Der operative Gewinn habe um etwa 68 Prozent auf 222 Millionen Euro zugelegt. Auf Konzernebene sei das Betriebsergebnis überraschend deutlich um 54 Prozent auf 281 Millionen Euro gewachsen.

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