Öffnung Skigebiete auf der Kippe

Beratungen in Rom

Bozen/Rom – Die geplante Öffnung der Skigebiete in Italien am 7. Jänner könnte hinfällig werden. Medienberichten zufolge fordert das Beraterteam der Regierung in Rom, dass die Sicherheitskonzepte noch einmal überarbeitet und verbessert werden. Kommende Woche soll es darüber erneute Beratungen geben.

Indes hofft Südtirol, doch öffnen zu dürfen. In den Skigebieten wird auch schon eifrig darauf hingearbeitet, in zehn Tagen Pisten und Skilifte in Betrieb nehmen zu können.