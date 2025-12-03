Olympische Eisqualität: Intercom Dr. Leitner präsentiert Weltpremiere

Von: mk

Sterzing – Die Firma Intercom Dr. Leitner wartet mit einer Weltpremiere bei den Olympischen Winterspielen auf. Geliefert wird die erste, vollständig mobile 400 Meter Erste mobile Speed-Skating-Eisbahn für Milano Cortina 2026.

Die neue, vollständig mobile Speed-Skating-Ovalbahn feiert Premiere in der Messe Milano Rho und setzt Maßstäbe für nachhaltige, temporäre Sportinfrastruktur. Intercom Dr. Leitner und seine Marke REALICE – Ice Rink Technologies – realisieren erstmals eine 400 Meter lange mobile Eisfläche für olympische Speed-Skating-Bewerbe. Die Anlage, welche 287 km an Leitungen für die Eisproduktion umfasst, wurde in der Fiera Milano Rho erfolgreich aufgebaut und gilt als technologischer Durchbruch für temporäre Großsportstätten.

Olympische Eisqualität zum ersten Mal auf mobiler Eisfläche

Die in Mailand installierte Bahn ermöglicht erstmals olympische Eisqualität auf einer modularen, mobilen Plattform. Die moderne Eistechnik liefert konstante, schnelle Eisbedingungen und erfüllt die höchsten Anforderungen der internationalen Speed-Skating-Elite. Die modulare Bauweise sorgt für Flexibilität, schnellen Aufbau und hohe Energieeffizienz.

Im Rahmen eines ersten Testevents – dem ISU Speed Skating Junior World Cup – wurde die Anlage unter Wettkampfbedingungen erfolgreich erprobt. Nach zwei Wettkampftagen gab es 43 Seasonal Bests und 17 persönliche Bestzeiten – ein klarer Hinweis auf das schnelle Eis in Mailand.

Nachhaltigkeit als Leitprinzip

„Nachhaltigkeit, Energiehaushalt und perfekte Eisbedingungen für die Athleten waren die zentralen Anforderungen des Organisationskomitees“, betont Christof Leitner, Geschäftsführer von Intercom Dr. Leitner. Nach den Olympischen Winterspielen 2026 wird die gesamte Anlage rückgebaut und die Messeflächen können sofort weitergenutzt werden – ein wichtiges Signal für verantwortungsvolle, ressourcenschonende Sportinfrastruktur.

Technologischer Vorreiter im internationalen Eistechnikmarkt

Mit der weltweit ersten mobilen olympischen Speed-Skating-Bahn bestätigt Intercom Dr. Leitner seine Rolle als Innovationsführer in der Eistechnologie. Milano Cortina 2026 wird damit nicht nur sportlich, sondern auch technologisch in Erinnerung bleiben.