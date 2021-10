Ortler Ski Arena startet mit dem Vorverkauf

Meran – Am Montag, 25. Oktober, startet der Vorverkauf für die Saisonkarte des Verbundes Ortler Ski Arena, dem insgesamt 15 Skigebiete in Südtirol (Ladurns, Rosskopf, Rittnerhorn, Reinswald, Vigiljoch, Schwemmalm Ulten, Meran 2000, Pfelders, Schnalstal, Watles, Trafoi, Sulden, Haider Alm-Schöneben), in Nordtirol (Nauders) sowie in Graubünden (Minschuns) angehören. Die Saisonkarte gilt von Allerheiligen, 1. November, bis zum 1. Mai, also volle sechs Monate.

Beim bis zum 28. November geltenden Vorverkauf gibt es einen Rabatt von zehn Prozent auf die Preisliste. Rund 9.000 Inhabern der Saisonkarte 2019/2020 steht außerdem wegen des vorzeitigen, durch Corona verursachten Abbruchs der Skisaison ein zusätzlicher Rabatt von 15 Prozent zu. Damit hoffen die Verantwortlichen der Ortler Ski Arena ihre treuen Kunden zu überzeugen.

Es gilt wieder, wie schon letztes Jahr, die Garantie der Rückerstattung des Kaufpreises, sollte die Saison wegen der Pandemie vorzeitig abgebrochen werden müssen, womit zum heutigen Stand niemand rechnet. Für den Kauf der Saisonkarte ist der Grüne Pass nicht erforderlich, er kann es aber sehr wohl für die Nutzung sein. Mit der Ortler Ski Arena ist es ab 1. November in Sulden und im Schnalstal bereits möglich, erste Schwünge im Schnee zu wagen.

Der Verbund Ortler Ski Arena weist alle Kunde in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen darauf hin, dass die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen oder organisatorischen Erfordernisse eingehalten werden müssen, wobei für den eigenen Grünen Pass die Kunden selbst verantwortlich sind.

Wie zuletzt fahren Kinder bis acht Jahre kostenlos, es gibt eine attraktive Familienkarte sowie spezielle Preise für Jugendliche bis 18 und Senioren ab 60 Jahren. Der Vorverkauf startet an diesem Montag in den 15 Skigebieten und landesweit an mehreren Vorverkaufsstellen (www.ortlerskiarena.com).