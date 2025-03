Parkbusiness am Pragser Wildsee: Zehn Euro für 51 Minuten

Von: luk

Pragser Wildsee – Wer den Pragser Wildsee in der Nebensaison besucht, kann das Naturjuwel ohne den sommerlichen Andrang genießen. Doch was viele Besucher nicht erwartet hatten, sind die hohen Parkgebühren, die selbst in dieser ruhigen Zeit anfallen.

„Wir waren am Sonntag, den 9. März, dort und haben für 51 Minuten Parkzeit zehn Euro bezahlt. Das ist absurd, wir kommen bestimmt nicht wieder“, berichtet ein empörter Südtiroler. Ähnlich äußert sich eine Gruppe lombardischer Touristen: „Das ist definitiv schlechte Werbung für die ganze Region, auch wenn die Schönheit dieses Ortes unbestritten bleibt.“

Unterschiedliche Preise je nach Parkplatz

Die Tourismusorganisation des Pustertals (APT) bestätigt gegenüber der Zeitung Alto Adige, dass sie bereits mehrere Beschwerden erhalten hat, weist aber auf Unterschiede bei den Parkgebühren hin. Die teuersten Tarife gelten für die Parkplätze P3 und P4, die von privaten Betreibern verwaltet werden. Dort kostet bereits die erste Stunde zehn Euro – möglicherweise sind die ersten 15 Minuten gratis.

Anders sieht es bei den beiden kommunalen Parkplätzen P1 und P2 aus: Hier liegt die Tagesgebühr bei vergleichsweise moderaten sieben Euro. Der Parkplatz P1 ist derzeit allerdings geschlossen.

Ein Blick auf die offiziellen Tarife zeigt, dass das Parken am Pragser Wildsee mittlerweile zu einem lukrativen Geschäft geworden ist – unabhängig von der Jahreszeit. Auf Parkplatz P4 etwa kosten drei Stunden 15 Euro, jede weitere halbe Stunde schlägt mit einem Euro zu Buche. Die Tageshöchstgebühr liegt hier bei 20 Euro. Auf Parkplatz P3 wiederum beträgt die Tagesgebühr zehn Euro, während P2 mit sieben Euro am günstigsten ist.