Pensplan Centrum AG präsentiert Gewinn von 958.000 Euro

Bozen – Die Pensplan Centrum AG präsentiert ihren Jahresabschluss 2023: ein Gewinn von 958.000 Euro, weitere Wachstumsindikatoren und neue Initiativen zur Förderung der Finanzbildung der Bevölkerung und zur Verbesserung der Dienstleistungen

Am Montag fand in Bozen die Gesellschafterversammlung der Pensplan Centrum AG statt, bei der der Jahresabschluss für das Jahr 2023 genehmigt wurde. Im Anschluss daran stellte der Verwaltungsrat in einer Pressekonferenz die wichtigsten Daten und Ergebnisse des letzten Jahres vor und präsentierte die neuen Projekte 20024 zur Förderung der Zusatzvorsorge und Finanzbildung der Bevölkerung sowie zur Verbesserung der verschiedenen Dienstleistungen.

Mehr als 100 Mitarbeiter, ein Gewinn von 958.000 Euro, ein Gesellschaftskapital von über 250 Mio. Euro, vier Partnerzusatzrentenfonds (Laborfonds, Plurifonds, Raiffeisen Offener Pensionsfonds und Pensplan Profi), 20 Partner – Gewerkschaften, Patronaten und Arbeitnehmerverbänden – im Netzwerk der Pensplan Infopoints, 322.000 verwaltete Positionen in den Partnerzusatzrentenfonds Ende 2023 und insgesamt über 130.000 abgewickelte Kontakte pro Jahr in den beiden Sitzen der Pensplan Centrum AG in Bozen und Trient: Dies sind einige der Daten, die der Verwaltungsrat der Pensplan Centrum AG in der heutigen Pressekonferenz präsentiert hat.

An der Pressekonferenz nahm auch der kürzlich ernannte neue Regionalassessor für die Zusatzvorsorge, Carlo Daldoss, teil, der die Zufriedenheit der Körperschaft Region mit den erzielten Ergebnissen zum Ausdruck brachte: „Ich möchte meine Zufriedenheit mit der Zufriedenheit der Präsidenten der beiden Autonomen Provinzen Trient und Bozen, Maurizio Fugatti und Arno Kompatscher, verbinden. Dies nicht nur aufgrund des positiven Jahresabschlusses, den die Pensplan Centrum AG im letzten Jahr verzeichnet hat, sondern auch aufgrund des politischen Ziels, das die Gesellschaft verfolgt, nämlich eine Einrichtung im Dienste der Bürger unserer Region zu sein, die sich dafür einsetzt, das Finanzwissen der Bevölkerung – insbesondere der jungen Menschen – zu verbessern, deren Bewusstsein zu schärfen und deren Beurteilungsvermögen zu verbessern, damit unsere Bürgerinnen und Bürger wohl informierte Entscheidungen für ihre Zukunft treffen können,“ sagte der neue Regionalassessor für die Zusatzvorsorge.

„Was die Zukunftsaussichten betrifft, dürfen wir uns trotz der erzielten Ergebnisse nicht bereits als „angekommen“ betrachten, sondern sollten uns vielmehr neue anspruchsvolle Ziele setzen. Neben der kontinuierlichen Verbesserung der Effizienz unserer Dienstleistungen sollten wir uns auch neuen Herausforderungen stellen wie beispielsweise dem Thema Pflege, welches in unseren Gemeinden ein dringendes Problem darstellt.“

Das Gesellschaftskapital und das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023

Die Pensplan Centrum AG ist die Dienstleistungsgesellschaft für die regionale Zusatzvorsorge. 1997 wurde sie als öffentlich-rechtliche Gesellschaft gegründet, an der die Region 98 Prozent der Anteile hält; die restlichen zwei Prozent verteilen sich auf die Autonomen Provinzen Bozen – Südtirol und Trient. Die Mission der Pensplan Centrum AG besteht darin, die Zusatzvorsorge und Finanzbildung der Bevölkerung in der Region zu fördern und weiterzuentwickeln. Bei ihrer Gründung wurde die Gesellschaft mit einem Kapital von über 250 Mio. Euro für die Entwicklung und Umsetzung des regionalen Projekts Pensplan ausgestattet.

„Wir investieren unser Gesellschaftskapital mit größter Sorgfalt und Vorsicht“, betonte der Geschäftsführer der Pensplan Centrum AG, Matteo Migazzi, „da wir mit den Einnahmen, die wir durch die Investition dieses Kapitals erzielen, unsere operativen Kosten im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Dienstleistungen zugunsten der Bürger (Informations-, Beratungs-, Schulungs- sowie Verwaltungs- und Buchhaltungsdienstleistungen für die Mitglieder der vier Partnerzusatzrentenfonds) decken. Aufgrund des Gesundheitsnotstands infolge der Covid 19-Pandemie, der Kriege und der Inflationskrise sowie aufgrund der neuen Renditeziele haben wir in den letzten drei Jahren unsere Asset-Allocation-Strategie, d. h. die Strategie, mit der unser Portfolio verwaltet wird, überprüft und überarbeitet. Außerdem haben wir in den letzten drei Jahren beschlossen, über die In-house-Kapitalanlagegesellschaft Euregio Plus SGR AG in alternative Investmentfonds wie den Fonds Euregio+ PMI, den Fonds Euregio+ Green Economy und den Fonds Euregio+ Tourismus zu investieren, um die Realwirtschaft in unserer Region zu fördern“, kommentierte Matteo Migazzi.

„Den Jahreshaushalt 2023 konnten wir mit einem Gewinn von 958.000 Euro abschließen”, freute sich der Geschäftsführer der Pensplan Centrum AG, Matteo Migazzi, über das positive Ergebnis, das einer jährlichen Nettorendite des Portfoliomanagements von +4,34 Prozent entspricht. „Diese Ergebnisse sind besonders aussagekräftig, da der Kontext, in dem sie erzielt wurden, ein Kontext ist, in dem neue Initiativen und Dienstleistungen entwickelt wurden, neue Vereinbarungen zugunsten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen wurden, und der Personalstand in den letzten drei Jahren um 14 Einheiten aufgestockt wurde.“

Neue Dienstleistungen zur Förderung der Finanzbildung und -planung

„Wir sehen es Teil unserer institutionellen Aufgabe, innovative Wege und Lösungen zu entwickeln, um das Bewusstsein unserer Bürgerinnen und Bürger dafür zu schärfen, wie wichtig die Planung der eigenen finanziellen Zukunft und die der Familie ist“, erklärte die Präsidentin der Pensplan Centrum AG, Johanna Vaja.

Dazu führt die Gesellschaft Pensplan Centrum im Jahr 2024 eine neue kostenlose Dienstleistung ein: Pensplan PLUS, die Analyse der persönlichen Vermögensplanung. Die Experten der Pensplan Centrum analysieren die aktuelle Vermögenssituation und prüfen, wie der Bürger in den Bereichen Finanzen, Sachvermögen, Versicherungen, Zusatzvorsorge, Familienschutz und Nachlassplanung aufgestellt ist. Ergebnis der Analyse ist ein objektiver, umfassender Bericht über die eigene Vermögenssituation, der jedoch keinerlei operative Ratschläge zu eventuellen spezifischen Maßnahmen, die ergriffen werden sollten. Möchte der Bürger aktiv werden, um eventuelle, aus der Analyse hervorgegangene Risiken zu überwinden, entscheidet er vollkommen autonom und nach eigenem Ermessen, ob er sich an einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer wenden möchte (Banken, Versicherungen, Notare, Steuerberater etc.).