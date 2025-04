Personalveränderungen in der Diözese

Wechsel in Bozen und Meran

Von: Ivd

Bozen – Bischof Ivo Muser hat mit Wirkung zum 1. September 2025 mehrere personelle Veränderungen in der Seelsorge der Diözese Bozen-Brixen beschlossen. Mario Gretter wechselt von Bozen nach Meran und übernimmt dort die Leitung des Dekanats Meran-Passeier, der Seelsorgeeinheit Meran und von drei Pfarreien. Gioele Salvaterra geht im Gegenzug von Meran nach Bozen und wird Pfarrer der Dompfarre sowie der Pfarrei zum hl. Josef am Bozner Boden und übernimmt die italienische Seelsorge in Rentsch.

Die Entscheidungen von Bischof Ivo Muser in der Übersicht:

Mario Gretter, Pfarrer der Dompfarre Bozen (in solidum) und der Pfarrei zum hl. Josef (Bozner Boden), Beauftragter für die italienische Seelsorge in Rentsch, Dekan des Dekanates Bozen II und Assistent des Generalvikars für Fragen, die den Klerus betreffen, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Dekan von Meran-Passeier, zum Leiter der Seelsorgeeinheit Meran sowie zum Pfarrer von St. Nikolaus, der Pfarrei zum Hl. Geist sowie von Obermais ernannt. Er bleibt zusätzlich weiterhin Assistent des Generalvikars für Fragen, die den Klerus betreffen.

Gioele Salvaterra, Pfarrer der Pfarrei zum Hl. Geist in Meran, Dekan des Dekanates Meran II, Pfarradministrator von St. Nikolaus sowie Referent der Diözese für Ökumene, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Pfarrer der Dompfarre Bozen (in solidum), der Pfarrei zum hl. Josef (Bozner Boden) sowie zum Beauftragten für die italienische Seelsorge in Rentsch ernannt. Er bleibt zusätzlich weiterhin Referent für Ökumene.

Franz Josef Campidell, Dekan von Taufers, Leiter der Seelsorgeeinheit Taufers im Pustertal, Pfarrer von Taufers, Pfarrseelsorger von Ahornach, Rein, Gais, Uttenheim und Mühlbach bei Gais, wird zusätzlich zum Pfarrseelsorger von Mühlwald und Lappach ernannt.

Anton Auer, Pfarrseelsorger von Mühlwald und Lappach, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Seelsorger von Mühlwald und Lappach ernannt.

Honoré Barhebwa Tukulenabo wurde zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Dekanat Leifers ernannt (24. Februar 2025).

Julia Linder wird für weitere drei Jahre zur Internatsleiterin am Bischöflichen Institut Vinzentinum in Brixen ernannt.