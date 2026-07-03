Phishing-Nachrichten von Fake-Online-Shops erkennen

QR-Codes fungieren als Links und sollen so Daten abgreifen

Von: APA/dpa

Ob Smartphone, Designertasche oder eine teure Uhr: Längst wird nicht mehr nur Kleinkram online gekauft. Das nutzen Betrüger aus. Sie setzen gefälschte Online-Shops auf und verschicken Phishing-Nachrichten per E-Mail oder SMS, um sensible Daten wie Passwörter und Banking-Zugänge abzugreifen. Wer die Risiken kennt, enttarnt den Betrugsversuch und kann sich so schützen.

Wie erkenne ich Phishing-Nachrichten?

Phishing-E-Mails sind nicht mehr so einfach zu erkennen wie früher, warnen Expertinnen und Experten. Die Zeiten, in denen sich Betrüger sofort durch schlechtes Deutsch und eine unpersönliche Anrede entlarven, sind vorbei.

Warnzeichen, bei denen Sie misstrauisch werden sollten:

Vorsicht auch bei QR-Codes, die als Links fungieren und Daten abgreifen sollen (das nennt sich Quishing). Die E-Mail scheint von einer bekannten Person oder Organisation zu stammen, aber das Anliegen erscheint ungewöhnlich.

Die E-Mail-Adresse des Absenders wirkt auffällig. Sie enthält zum Beispiel kryptische Buchstabenkombinationen oder Buchstabendreher in bekannten Wörtern, die man leicht übersieht.

Die Nachricht suggeriert dringenden Handlungsbedarf. Beispiele: “Problem mit Ihrer Zahlung!” oder “Wenn Sie Ihre Daten nicht umgehend aktualisieren, gehen sie unwiederbringlich verloren.”

Manchmal wird sogar gedroht. So heißt es beispielsweise: “Wenn Sie nicht reagieren, müssen wir Ihr Konto leider sperren.”Wichtig ist hier, sich nicht unter Druck setzen zu lassen.

Sie sollen vertrauliche Daten wie die PIN für Ihr Online-Banking oder eine Kreditkartennummer eingeben. Banken oder andere seriöse Organisationen würden jedoch nie per E-Mail danach fragen.

Die E-Mail enthält Links oder angebliche Formulare. Wenn Sie mit der Maus über den Link fahren, wird Ihnen eine ganz andere oder unbekannte und verdächtige Webseite angezeigt.

Die E-Mail enthält Dateianhänge. Vorsicht, nicht anklicken – dahinter verbirgt sich oft Schadsoftware, die Daten stiehlt.

Wie schütze ich mich vor Phishing?

Am wichtigsten sind diese zwei Dinge:

Starke Passwörter

Zwei-Faktor-Authentifizierung