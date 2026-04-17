Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Piloten der Lufthansa streiken auch am Freitag
Zahlreiche Flugausfälle sind zu erwarten

Piloten der Lufthansa streiken auch am Freitag

Freitag, 17. April 2026 | 08:21 Uhr
Zahlreiche Flugausfälle sind zu erwarten
APA/APA/dpa/Hannes P Albert
Schriftgröße

Von: APA/dpa-AFX

Bei der Lufthansa setzen die Piloten am Freitag ihren Streik im laufenden Tarifkonflikt fort. Es ist der fünfte Streiktag in Folge. An vier Tagen davon waren Pilotinnen und Piloten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.

Am Freitag sind die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaft Cityline betroffen, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ankündigte. Deshalb sind abermals zahlreiche Flugausfälle zu erwarten. Am Donnerstag wurden Hunderte Flüge annulliert.

In den Tarifverhandlungen geht es bei den Lufthansa- und Cargo-Piloten um höhere Beiträge des Arbeitgebers zu den Betriebsrenten, während bei der Cityline um höhere Gehälter gestritten wird.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Kommentare
120
Immer mehr Südtiroler im Ausland
TV-Moderator Markus Lanz spricht über seine Selbstzweifel
Kommentare
70
TV-Moderator Markus Lanz spricht über seine Selbstzweifel
Land beruhigt: Niedrige Pestizid-Rückstände auf Spielplätzen
Kommentare
55
Land beruhigt: Niedrige Pestizid-Rückstände auf Spielplätzen
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Kommentare
45
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Gefälschte Sprachzertifikate: Auch Führungskräfte des Sanitätsbetriebs im Visier
Kommentare
37
Gefälschte Sprachzertifikate: Auch Führungskräfte des Sanitätsbetriebs im Visier
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 