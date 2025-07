Rittner Musterschau: Alles bereit für den Start am 30. Juli

Von: mk

Klobenstein – Übermorgen, am Mittwoch, 30. Juli öffnet die Rittner Musterschau zum achten Mal ihre Tore, erstmals in der Ritten Arena. Vom 30. Juli bis 3. August verwandelt sich das Eissport-Zentrum in Klobenstein in einen Ort der Wirtschaft und der Begegnung. Die 69 Stände der Ausstellenden sind aufgebaut, die letzten organisatorischen Vorbereitungen werden getroffen, die Halle wird morgen gereinigt, im Freien stehen Zelte und Tische. Ein neunköpfiges Organisationsteam koordiniert die Vorbereitungen und Abläufe. Matthias Prast, OK-Chef der Rittner Großveranstaltung, freut sich auf ein fünftägiges Fest des Machens und Erlebens. Die Wirtschaft am Ritten wird auf der Rittner Musterschau, die 1986 zum ersten Mal durchgeführt wurde, ihre Kraft, Vielfalt und Innovation ausdrücken. Eingeladen ist die gesamte Südtiroler Bevölkerung. Der Eintritt ist frei. Einzelveranstaltungen des Rahmenprogramms können vor Ort gebucht werden und sind ebenfalls kostenlos zugänglich. Anfahrt ist mit Bus oder Bahn wird empfohlen, Parkplätze für Autos sind vorhanden.

Seit eineinhalb Jahren wird am Ritten geplant, seit zwei Wochen werden die Stände vorbereitet, jetzt ist fertig aufgebaut: Auf 6.000 Quadratmetern in und rund um die Ritten Arena entsteht ein Schauplatz für Handwerk, Handel, Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistung und Gastgewerbe. Die Rittner Musterschau bringt ab Mittwoch, 30. Juli tausende Menschen am Ritten zusammen, macht Wirtschaftsleistung am Hochplateau sichtbar und Ideen (be)greifbar.

„Der neue Standort gibt uns Raum zum Wachsen“, sagt Matthias Prast, Vorsitzender des Vereins „rittendrin“ und Chef des Organisationsteams. Die bisherigen Ausgaben der Rittner Musterschau wurden in der Mittelschule Klobenstein ausgerichtet, bei der achten Ausgabe geht es erstmals in die Ritten Arena. Was hinter den Kulissen passierte, war logistisch ein Kraftakt: Stände werden aufgebaut, Strom verlegt, ein Infopoint eingerichtet, Bühnen vorbereitet, Kommunikation betrieben. Das große Gelände soll nicht nur bespielt, sondern mit Atmosphäre erfüllt werden. Trotz des sportlichen Zeitplans ist die Stimmung gelassen. Am Wochenende ist viel gebaut, transportiert und eingerichtet worden. „Das Vertrauen der teilnehmenden Betriebe ist enorm. Alle ziehen mit und arbeiten an einem Fest für die gesamte Bevölkerung“, beschreibt Hubert Rottensteiner, Koordinator der Rittner Musterschau, die Stimmung.

Übermorgen, am Mittwoch, 30. Juli, ist es soweit: Um 18 Uhr wird die achte Rittner Musterschau im Beisein der Aussteller:innen, Sponsor:innen, politischen Verantwortungsträger:innen und der Rittner Bevölkerung eröffnet. Die folgenden vier Tage zeigen nicht nur Neuerungen in den Betrieben, sondern bieten auch ein durchdachtes Rahmenprogramm, das alle anspricht. Am Donnerstag, 31. Juli, übernehmen Frauen die Bühne. Unternehmerinnen, gesellschaftlich und sozial engagierte Frauen und Netzwerkerinnen gestalten den Tag mit Vorträgen, Workshops, Diskussion und Business-Speeddating. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an alle, unabhängig von Geschlecht oder Beruf. Im Mittelpunkt steht das, was Frauen in der Wirtschaft bewegt und bewegen.

Am Freitag, 1. August, treten Betriebe und ihre Mitarbeitenden mit Wettbewerben, Spiel und Raum für Erfolgsgeschichten in den Vordergrund. Der Samstag, 2. August, gehört jenen, die Sicherheit geben, den Zivilschutzorganisationen, die mit Schauübungen und Informationen ihre Arbeit greifbar machen: Freiwillige Feuerwehr, Bergrettung und Weißes Kreuz. Am Sonntag, 3. August wird die Ritten Arena zur Bühne für Straßenkunst, Jonglage, Zauber und Musik für Familien, Kinder und alle, die sich mitreißen lassen.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei, die Eröffnung am 30. Juli beginnt um 18.00 Uhr, an den Messetagen ist die Ritten Arena zwischen 10.00 und 20.00 Uhr geöffnet. Für Essen und Getränke ist gesorgt, zu den einzelnen Veranstaltungen können sich Interessierte direkt am Messegelände anmelden.