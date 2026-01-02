Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Samsung sieht sich gut gerüstet im KI-Chip-Wettbewerb
Das Unternehmen profitiert von starker Nachfrage nach KI-Chips

Samsung sieht sich gut gerüstet im KI-Chip-Wettbewerb

Freitag, 02. Januar 2026 | 09:29 Uhr
Das Unternehmen profitiert von starker Nachfrage nach KI-Chips
APA/APA/AFP/JUNG YEON-JE


Von: APA/Reuters

Samsung Electronics sieht sich im wichtigen Geschäft ⁠mit Speicherchips für Künstliche Intelligenz (KI) vor einem Comeback. Kunden hätten die Wettbewerbsfähigkeit der nächsten Generation von HBM-Chips (High-Bandwidth Memory) gelobt, sagte Samsung-Co-Chef Jun Young-hyun in einer Neujahrsansprache. Der Manager ist auch Chef der Chipsparte des südkoreanischen Konzerns. Bei HBM4-Chips hätten Kunden gesagt: “Samsung ist zurück.”

Der Chef des südkoreanischen Samsung-Konkurrenten SK Hynix, Kwak Noh-Jung, sagte in einer Neujahrsansprache, das Unternehmen habe von günstigen Rahmenbedingungen profitiert, da sich die Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz schneller als erwartet entwickelt habe. Der Wettbewerb verschärfe sich rapide. Das Geschäftsumfeld 2026 werde härter sein als im vergangenen Jahr. Die Aktien von Samsung Electronics und ⁠des Konkurrenten SK Hynix legten am ersten Handelstag des Jahres um 7,2 beziehungsweise vier Prozent zu. Sie erreichten damit Rekordstände.

Samsung versucht derzeit, im Geschäft mit KI-Chips zu Rivalen wie SK Hynix aufzuschließen. SK Hynix war nach Daten von Counterpoint Research im dritten Quartal 2025 mit einem Anteil von 53 Prozent führender Anbieter auf dem HBM-Markt, Samsung folgte mit 35 Prozent, Micron mit elf Prozent. Samsung hatte im Oktober mitgeteilt, ⁠in “engen Gesprächen” über die Lieferung seiner HBM4-Chips an den US-KI-Marktführer Nvidia zu sein.

