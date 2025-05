Schulolympiaden: Feierlicher Abschluss am 30. Mai

Ehrung am 30. Mai

Von: Ivd

Bozen – Insgesamt 46 Schüler, die bei den nationalen Wettbewerben in Mathematik, Informatik, Physik, Chemie und Philosophie besonders erfolgreich abgeschnitten haben, erhalten im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung Urkunden und Preise.

Die Auszeichnung übernehmen Landesrat Philipp Achammer, Schulinspektor Christian Walcher und Abteilungsdirektor Martin Holzner, die den Schülern persönlich gratulieren werden am Freitag, 30. Mai ab 10.00 Uhr im großen Saal des Kolpinghauses in der Adolph-Kolping-Straße 3 in Bozen.

Diese Veranstaltung würdigt nicht nur die Leistungen der Teilnehmenden, sondern unterstreicht auch die Bedeutung von naturwissenschaftlicher und philosophischer Bildung an Südtirols Schulen.