SEAB meldet positive Bilanz

Bozen – Gestern, am 16. Mai, hat die Vollversammlung der SEAB AG den Jahresabschluss 2023 genehmigt. Mit einem Umsatz von rund 50 Millionen Euro und getätigten Investitionen in Höhe von etwa 6,2 Millionen Euro konnte die SEAB AG erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr abschließen. Das positive Geschäftsergebnis von rund 1,3 Millionen Euro wird für Investitionen in die Infrastrukturen der Stadt verwendet.

SEAB AG ist stolz darauf, fast 300 Mitarbeiter zu beschäftigen, die täglich essenzielle Dienste für die Bürger von Bozen und Leifers erbringen. Umfragen zeigen hohe Zufriedenheitswerte bei den Bürger*innen, was die Qualität und Effizienz der erbrachten Dienstleistungen bestätigt.

Für das laufende Jahr stehen große Herausforderungen im Bereich der Investitionen an. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Bau eines neuen Logistiksitzes für die Umweltdienste sowie auf dem PNRR-Programm zur Reduzierung der Wasserverluste. Insgesamt werden bis 2026 rund 12 Millionen Euro in dieses wichtige Projekt investiert.

Der Präsident der SEAB AG, Kilian Bedin, äußerte sich zufrieden über die Ergebnisse des vergangenen Jahres: „Wir sind stolz auf die erzielten Fortschritte und die hohe Zufriedenheit der Bürger*innen mit unseren Dienstleistungen. Die Investitionen in die Infrastruktur sind entscheidend für die zukünftige Entwicklung unserer Städte. Wir werden weiterhin engagiert daran arbeiten, die Lebensqualität in Bozen und Leifers zu verbessern.“