Sechs Jahre “Interreg Volunteer Youth”, Bewerbungen jederzeit möglich

Bozen – Die Initiative “Interreg Volunteer Youth” (IVY) bietet jungen Europäerinnen und Europäern zwischen 18 und 30 Jahren die Möglichkeit, sich bis zu sechs Monaten ehrenamtlich an einem Interreg-Projekt zu beteiligen. So lernen europäische Jugendliche Programme und Projekte der Union kennen und können auf unterschiedliche Weise zu Projekten beitragen. Ins Leben gerufen wurde IVY vor genau sechs Jahren von der Europäischen Kommission und der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) im Rahmen der europäischen territorialen Zusammenarbeit Interreg.

Über 800 ehrenamtliche Jugendliche

In sechs Jahren hat sich die Initiative etabliert: Über 330 Organisationen und Körperschaften waren Gastgebende für rund 815 junge Menschen, die Hunderte von Projekten unterstützt, zahlreiche Veranstaltungen mitorganisiert und zur Bekanntheit der Zusammenarbeit unter den europäischen Regionen auch über die sozialen Netzwerke beigetragen haben. Bei der Euregio war 2020 Simon Mariacher, der heute dem Club Alpbach Südtirol vorsitzt, als jugendlicher Freiwilliger im Rahmen des Projekt “Fit4Co” im Einsatz. Die Eurac in Bozen war eine der ersten Institutionen, die Interreg-Volontärinnen und -Volontäre aufgenommen hat, mittlerweile sind es über zehn. Weitere Jugendliche haben bei verschiedenen Interreg-Projekten in der Euregio mitgearbeitet, derzeit ist eine junge Volontärin am Projekt “VerdeVale” der Gemeinde Bozen beteiligt.

“Der Blick über die Grenzen, der ehrenamtliche Einsatz und das Wissen über Europa helfen jungen Menschen dabei, sich zu orientieren und zu entwickeln”, ist Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher überzeugt, “Südtirol, der Euregio und Europa ist es ein besonderes Anliegen, junge Menschen einzubinden und ihnen Möglichkeiten der Mitgestaltung zu bieten.”

Gemeinschaft junger Interreg-Fachleute

AGEG-Generalsekretär Martin Guillermo-Ramírez sieht in IVY “eine sehr wertvolle Investition in die gegenwärtige und zukünftige territoriale Zusammenarbeit”, die letztere sichtbarer und verständlicher mache, Innovationen fördere und mögliche “Aktivistinnen und Aktivisten” in der jungen Generation einbinde und ausbilde. Louise Floman von der europäischen Generaldirektion Regio verweist darauf, dass “IVY eine Gemeinschaft junger Menschen mit Interesse an und Wissen über Interreg herangebildet” habe.

Um Teilnahme kann jederzeit angesucht werden

Um Teilnahme an der Initiative Interreg Volunteer Youth können sich junge Menschen sowie Trägerinnen und Träger und Nutznießende von Interreg-Projekten jederzeit bewerben. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Webseite der Initiative unter https://www.interregyouth.com/.

Was bedeutet AGEG?

Die Arbeitsgemeinschaft europäischer Grenzregionen ist ein Netzwerk aus Regionen, grenzübergreifenden Regionen, Städten und anderen Institutionen von Skandinavien bis in den Mittelmeerraum, von Portugal bis in die Karpaten, die um Lösungen grenzüberschreitender Probleme und Netzwerkarbeit bemüht ist. Die Arbeitsgemeinschaft besteht seit 1971 und hat an die hundert Grenzregionen als Mitglieder. Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ist ebenso AGEG-Mitglied wie das Land Südtirol.