Sechstes WIFI – Talent Event mit Fokus Arbeitgeberattraktivität

Von: mk

Bozen – Gestern fand in der Handelskammer Bozen das sechste WIFI – Talent Event für Südtiroler Unternehmen statt. Im Fokus stand die Positionierung von Unternehmen als attraktive Arbeitgeber und die langfristige Bindung von Mitarbeitenden. Bei der Veranstaltung, die das jährliche Highlight der WIFI – Initiative Talent Management ist, gaben Expertinnen und Experten wertvolle Tipps zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität.

„Der Wettbewerb um Führungs- und Fachkräfte hat sich in den vergangenen Jahren weiter verschärft. Für Südtiroler Unternehmen wird es zunehmend schwieriger, offene Stellen mit qualifizierten Personen zu besetzen und diese langfristig im Unternehmen zu halten. Die Softskills spielen bei den Erwartungen von Bewerberinnen und Bewerbern sowie Mitarbeitenden eine immer größere Rolle – dieser rasche Wandel erfordert zwangsläufig Veränderungen in der Unternehmenskultur“, unterstrich Johanna Santa Falser, Vizepräsidentin der Handelskammer Bozen, in ihren Grußworten.

Um Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Personalverantwortlichen in Südtirol wertvolle Impulse sowie praktische Tipps und Empfehlungen zu Recruiting & Retention zu geben, organisierte das WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen, gestern bereits zum sechsten Mal das WIFI – Talent Event.

Das Fokusthema der Veranstaltung, die von WIFI-Direktorin Christine Platzer moderiert wurde, war heuer die Frage, wie Unternehmen sich als attraktive Arbeitgeber positionieren können. Angesichts des steigenden Personalmangels gewinnt die gezielte Gewinnung und langfristige Bindung von Mitarbeitenden eine immer größere Bedeutung.

Hermann Troger, Berater und Dozent für Personalmanagement (Human Resource Management – HRM) an der International School of Management, widmete sich in seinem Vortrag dem wichtigen Zusammenspiel von HR und Führungskräften. Zudem beschrieb er Erfolgsfaktoren für wirksame Mitarbeitergewinnung und -bindung.

Die Leadership-Expertin Carla Ciani stellte in ihrem Beitrag die Bedeutung eines guten Betriebsklimas und einer stimmigen Führungskultur für erfolgreiches Talentmanagement in den Mittelpunkt. Sie erläuterte, wie relevant klare Kommunikation und Entwicklungschancen für das Engagement und die Bindung von Mitarbeitenden sind.

Gunther Wolf, renommierter Keynote-Speaker und Buchautor, ging auf die Frage ein: „Arbeitgeberattraktivität & Mitarbeiterbindung: Was zählt außer Geld?“. Er beleuchtete die Gründe, weshalb Mitarbeitende zu einem Unternehmen kommen, warum sie bleiben und warum sie wieder gehen. In seinem Vortrag skizzierte er zudem die Meilensteine auf dem Weg zum Wunscharbeitgeber.

Das Event, das ausgebucht war, schloss mit interessanten Praxisberichten von Südtiroler Unternehmen: Marion Zelger und Magdalena Stompe von Schweitzer Project AG sowie Umberto und Laura Prato von Sicur Tyres Group GmbH zeigten Maßnahmen auf, mit denen sie dem Arbeitskräftemangel begegnen.

Das WIFI startete die Initiative Talent Management 2019, vor dem Hintergrund, dass der demografische Wandel und der Wettbewerb um die Talente neue Ansätze in der Personalarbeit erfordern. Es gilt zeitgemäße Strategien zu ergreifen, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein.

Weitere Informationen erteilt das WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen, Ansprechpartnerin Christine Platzer, Tel. 0471 945 666, E-Mail: wifi@handelskammer.bz.it, www.wifi.bz.it.