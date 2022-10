Seilbahn auf das Vigiljoch wird umgebaut

Lana – Die Seilbahn auf das Vigiljoch bei Lana wird am Dienstag das letzte Mal fahren. Dann wird die Anlage Medienberichten zufolge umgebaut.

Die Stützpfeiler werden erneuert und die Bahn bekommt neue Kabinen. So können in kürzerer Zeit mehr Gäste transportiert werden.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Juni 2023.

Damit wird es in diesem Winter am Vigljoch etwas ruhiger zugehen: Viele Gasthäuser und Almen am Vigiljoch werden nicht öffnen, wenn die Gäste nicht mit der Seilbahn kommen können.