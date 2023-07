“Selbständig oder Unternehmer werden?”

Bozen – Zur Förderung des jungen Unternehmertums organisiert der Wirtschaftsverband hds am Dienstag, 18., Mittwoch, 19., Donnerstag, 20., Dienstag, 25. und Mittwoch, 26. Juli 2023 ein spezielles Event für Jugendliche rund um das Thema Unternehmertum. „Nach der erfolgreichen ersten Ausgabe im vergangenen Jahr, geben wir auch heuer unserer Jugend die Chance, sich mit den verschiedensten Unternehmerinnen und Unternehmern aus Südtirol auszutauschen. Einfach Lust auf Südtiroler Wirtschaft!“, bringt es hds-Präsident Philipp Moser auf den Punkt.

Die zweisprachige Veranstaltung „Next Generation 2.0 – meet your future, rock your business“ richtet sich an Oberschüler der 4. und 5. Klassen, Berufsschüler, Universitätsstudenten, Betriebsnachfolger und Jungunternehmer. Im vergangenen Jahr haben rund 100 Jugendliche am Event teilgenommen.

„Da es auch eine Reihe von Betrieben gibt, die zurzeit händeringend nach Betriebsnachfolgern suchen, möchten wir den Jugendlichen das Unternehmertum näherbringen und einen Einblick in die Vielfältigkeit der Tätigkeiten geben. Das Event will also das Unternehmertum fördern, die Welt des Unternehmertums vorstellen und erste Grundkenntnisse vermitteln. Zudem sollen das Netzwerken und der Austausch zwischen Jugendlichen und der Südtiroler Wirtschaft gefördert werden“, so der hds-Präsident.

Geplant sind 8 Module mit einer Reihe von Expertenvorträgen von Unternehmerinnen und Unternehmern aus Südtirol und die Schwerpunktthemen: Unternehmensführung, Leadership, Marketing, Zielerreichung, Förderungen, E-Commerce und Cyber Security, Finanz- und Vermögensberatung sowie Projektmanagement. Am Ende erhalten die Teilnehmer als Teilnahmebestätigung ein Diplom und die Möglichkeit, für zwei Jahre Einsicht in die Verbandstätigkeit der Jungunternehmer im hds bekommen.

Austragungsort der jeweils vier Abende (17.00 bis 20.30 Uhr) ist der hds-Hauptsitz in Bozen (Mitterweg 5, Bozner Boden). Abgeschlossen wird die Expertenreihe mit einer Führung im NOI Techpark.