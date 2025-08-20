Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > SIAG: Kompatscher empfängt Verwaltungsrats-Präsident Schneebacher
Vor großen Herausforderungen

SIAG: Kompatscher empfängt Verwaltungsrats-Präsident Schneebacher

Mittwoch, 20. August 2025 | 11:40 Uhr
20250714_Antrittsbesuch Präs. Verwaltungs- und Aufsichtsrates SIAG - Johannes Schneebacher_Fabio Brucculeri
Landeshauptmann Arno Kompatscher (von links) empfing SIAG-Präsident Johannes Schneebacher und SIAG-Generaldirektor Stefan Gasslitter. (Foto: LPA/Fabio Brucculeri)
Bozen – Seit 6. Juni 2025 hat die Südtiroler Informatik AG (SIAG) einen neuen Verwaltungs- und Aufsichtsrat. Der neue Präsident, Johannes Schneebacher, hat sich nun mit einem Anttritssbesuch bei Landeshauptmann Arno Kompatscher vorgestellt. Gemeinsam mit SIAG-Generaldirektor, Stefan Gasslitter, wurden wichtige Themen, wie das Zusammenspiel mit der Abteilung Informatik, die Umsetzung der digitalen Strategie und der Austausch mit erfolgreichen Körperschaften im Ausland, angesprochen.

“Die Strategie auf dem Weg zur digitalen Transformation ist mittlerweile klar, jetzt geht es um die Umsetzung, und diese verlangt operationelle Exzellenz”, bringt Schneebacher die Situation auf den Punkt. Der SIAG-Verwaltungsrat sei derzeit bemüht, alle Abteilungen der Inhouse-Gesellschaft auf mögliche Schwachpunkte zu prüfen, um einen noch besseren Service für die Landesverwaltung bieten zu können.

Landeshauptmann Kompatscher stellte beim Treffen fest, dass der Druck in Sachen Digitalisierung auf verschiedenen Nutzerebenen zunehme: “Wichtig ist deshalb, dass wir nun eine Priorisierung vornehmen und definieren, wie die Umsetzung weiterhin vonstatten gehen muss.”

Angesprochen wurde von Schneebacher der Wunsch, die SIAG frühzeitig in Prozesse einzubinden, “denn nur so können wir von Beginn an hinhören und Indikationen geben, falls solche notwendig sind.” Wichtig sei weiters, so Schneebacher, dass die Abteilungsleiter und alle öffentlichen Bediensteten den IT-Prozess im täglichen Arbeiten mitdenken und den neuen Applikationen positiv gegenüber stehen.

Gasslitter berichtete schließlich von einer jüngst im römischen Senat stattgefundenen Anhörung, bei der die SIAG eines ihrer aktuellen Projekte im Bereich künstliche Intelligenz vorstellen durfte.

Die SIAG ist eine Inhouse-Gesellschaft des Landes Südtirol und erbringt für diese etwa 350 IT-Dienstleistungen, die in 23 Leistungsbereiche gruppiert sind. Zu den Dienstleistungen gehören technische Umsetzungsprojekte, die Bereitstellung von IT-Lösungen, die Ausarbeitung von Ausschreibungen für das Land sowie Bemühungen um die Harmonisierung und Standardisierung der IT-Systeme der öffentlichen Körperschaften in Südtirol.

