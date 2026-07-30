So gestalten junge Unternehmen die Zukunft

Von: Sophia Molitor

Bozen – Sechs neue Start-ups sind vor Kurzem in den Start-up Incubator des NOI Techpark aufgenommen worden und helfen bei der Optimierung von Energiesystemen, reduzieren Verpackungsmüll, entwickeln intelligente Akustiklösungen und unterstützen bei der passenden Finanzberatung. Somit zählt das Netzwerk des Südtiroler Innovationsviertels nun 115 Unternehmen und Start-ups.

34 Start-ups haben sich beim letzten Call um die Aufnahme in den Incubator des NOI Techpark beworben. Sechs von ihnen sind seit wenigen Wochen Teil des Netzwerks im NOI. „Es freut uns besonders, dass sowohl lokale als auch internationale Start-ups in unserem Innovationsviertel die idealen Bedingungen für den Aufbau ihres Unternehmens finden“, erklärt CEO Ulrich Stofner.

Das Südtiroler Start-up KØLD ersetzt Einweg-Styroporboxen im Fischtransport durch wiederverwendbare, selbstkühlende Isolierboxen. Eine im Deckel integrierte Kühlung hält die Ware zuverlässig kalt, während eine umschaltbare Luftzufuhr sogar den Transport lebender Tiere ermöglicht. Nach der Lieferung werden die Boxen zurückgegeben, gereinigt und erneut eingesetzt. Auf diese Weise reduziert KØLD Verpackungsmüll sowie CO₂-Emissionen und macht die Kühlkette nachhaltiger. Entwickelt und patentiert wurden die KØLD-Return-Boxen von Juri Foppa und Daniel Zanottelli. Das System wird in Südtirol gesteuert und produziert und ist sowohl als Produkt als auch als Pooling-Modell verfügbar. „Im NOI Techpark finden wir den Raum und das Netzwerk, um mit unserer Idee zu wachsen. Das Ziel ist es, unser Start-up zu einer skalierbaren Mehrwegalternative für eine nachhaltige Fischlogistik weiterzuentwickeln“, erklärt Juri Foppa, CEO von KØLD.

Auch Start-ups von außerhalb finden im NOI den idealen Nährboden für ihre Ideen: Das Schweizer Start-up kuafu bringt auf einer Plattform Netz- und Gebäudebetreiber zusammen, um Energiequellen wie Batterien, E-Ladestationen und Solaranlagen intelligent zu steuern. Dies verbessert die Netzauslastung und hilft, Energiekosten zu senken. Kuafu wurde von Federica Bellizio und Hanmin Cai an der ETH Zürich ins Leben gerufen. „Der NOI Techpark ist für uns die natürliche Brücke zwischen dem Schweizer Ökosystem, aus dem wir kommen, und dem italienischen Energiemarkt“, sagt Federica Bellizio, CEO von kuafu.

Neben KØLD und kuafu sind vier weitere Start-ups nun Teil von NOI:

Denaria vernetzt Kundinnen und Kunden über eine transparente Matching-Plattform mit der passenden Finanzberatung – auf Basis von Daten, Arbeitsweise und verifizierten Bewertungen.

Propero Quantum entwickelt quantenbasierte Software, mit der Unternehmen komplexe Prozesse in Produktion, Personalplanung, Energiemanagement und Logistik effizienter und nachhaltiger gestalten können.

BINB schafft mit NeoraLab eine KI-basierte Plattform, die Biotech-, Pharma- und Forschungsteams dabei unterstützt, neue Wirkstoffe schneller zu entwickeln, zu bewerten und gezielt auszuwählen.

Dolosoniq baut adaptive Akustiksysteme, die störende Geräusche reduzieren und dort zum Einsatz kommen, wo klassische Lösungen an ihre Grenzen stoßen. Das Start-up richtet sich an Unternehmen, Hotels, Werkstätten und Privatpersonen.

Auch immer mehr von Frauen geführte Start-ups werden Teil des Incubators

„Es ist großartig, zu sehen, dass sich immer mehr Gründerinnen und Gründer aus Italien und dem gesamten DACH-Raum für den NOI Techpark entscheiden“, erklärt Pia Maria Zottl, Leiterin des NOI Start-up Incubator. „Auch in diesem Jahr konnten wir Start-ups aus den Technologiefeldern Green, Digital, Food & Health sowie Automotive & Automation bei uns willkommen heißen. Sie finden im NOI genau das, was junge Unternehmen für ihr Wachstum brauchen: ein inspirierendes Innovationsökosystem, ein starkes Netzwerk aus Wirtschaft, Forschung und Partnern sowie maßgeschneiderte Services im Incubator. Besonders freut uns, dass auch der Anteil an Start-ups, die von Frauen geführt und gegründet werden, kontinuierlich wächst.“

Im September bietet sich außerdem die Gelegenheit, in die Welt der Jungunternehmen einzutauchen: Südtirols Innovationsviertel wird nämlich zu einem der Schauplätze für das internationale Start-up-Event To the Peak, das vom 9. bis 11. September in Bozen stattfindet und Gründer, Investorinnen sowie Innovationsakteure zusammenbringt. Im Rahmen des Events findet am 9. September auch der NOI Start-up Showcase statt. Von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich die Kranhalle im NOI Techpark in einen Ort zum Entdecken, Ausprobieren und Vernetzen: Im NOI inkubierte Start-ups präsentieren ihre Ideen, Produkte und Prototypen.

Und wer mit dem eigenen Start-up vom innovativen Umfeld im NOI profitieren möchte, hat aktuell noch die Möglichkeit, sich für die Aufnahme im Herbst-Batch zu bewerben. Bis 5. Oktober ist der Call offen.