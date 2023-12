Sparkasse feiert die Matteo Bianchi

Bozen – Die Führungsspitze der Sparkasse hat den Südtiroler Weltklasseradsportler Matteo Bianchi getroffen, um gemeinsam die Erfolge des Jahres 2023 zu feiern und über die kommenden Herausforderungen im Jahr 2024 zu sprechen. Die Bank unterstützt den jungen Athleten bereits seit über zwei Jahren als Sponsor.

Die Unterstützung aufstrebender Talente sei wichtig, und Bianchis konstanter Einsatz für Spitzenleistungen in seiner Sportdisziplin, nämlich dem Bahnradsport, sei lobenswert, wurde beim Treffen betont.

„Matteo Bianchi hat anspruchsvolle Rennen mit Entschlossenheit gemeistert und dabei bemerkenswertes Talent, Leidenschaft und außergewöhnlichen Willen gezeigt. Die Sparkasse freut es, einem solch talentierten Athleten zur Seite zu stehen. Wir möchten ihm zu seinen Erfolgen im Jahr 2023 herzlich gratulieren und ihm alles Gute für die bevorstehenden Herausforderungen im nächsten Jahr wünschen. Sein Einsatz und seine Fertigkeit, Herausforderungen zu meistern, sind beispielhaft”, erklärten Präsident Gerhard Brandstätter, Vizepräsident Carlo Costa sowie der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.

„Ich freue mich sehr über die Unterstützung, die mir die Sparkasse seit mehreren Jahren entgegenbringt. Im Sport ist die Förderung von Sponsoren und Partnern entscheidend. Bald stehen weitere sportliche Herausforderungen an, die ich mit derselben Entschlossenheit und demselben Einsatz angehen werde, die mich bis zu diesem Zeitpunkt ausgezeichnet haben”, betonte Matteo Bianchi.

Im Jahr 2023 kann der 21-jährige Matteo Bianchi mehrere Erfolge aufweisen. So gewann er unter anderem die Goldmedaille bei den Europameisterschaften U-23 im Bahnradsport in Anadia (Portugal) und siegte bei der Fiorenzuola International Track. Darüber hinaus belegte er den zweiten Platz bei den Italienischen Elite-Bahnmeisterschaften und den 3. Platz bei den Italienischen Junioren-Bahnmeisterschaften. Schließlich nahm er an den Weltmeisterschaften im Radsport in Schottland, am Nations Cup in Kanada und an den Europameisterschaften im Bahnradsport in der Schweiz teil.

Bereits in den ersten Monaten des Jahres 2024 stehen wichtige Rennen an, darunter die Europameisterschaften im Elite-Bahnradsport vom 10. bis 15. Januar in Apeldoorn (Niederlande), der Truck Nations Cup vom 2. bis 4. Februar in Adelaide (Australien), der Track Cycling Nations Cup vom 15. bis 17. März in Hongkong und schließlich der Track Nations Cup in Milton (Kanada) vom 12. bis 14. April 2024.