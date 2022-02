Sparkasse: Stabwechsel in der Filiale

Romstraße in Bozen

Bozen – Ein wichtiger Wechsel an der Spitze der Stadtfiliale der Sparkasse in der Romstraße in Bozen ist kürzlich vollzogen worden: Der bisherige Direktor, Dieter Profanter, ist zum Verantwortlichen aller Filialen im wichtigen Bezirk Meran, Vinschgau, Überetsch und Unterland ernannt worden.

Neue Direktorin der Stadtfiliale in der Romstraße in Bozen ist nun Ursula Hofer, die bisher der Filiale Auer vorstand. Die junge Sparkasse-Mitarbeiterin freut sich auf die neue Herausforderung: „Trotz Digitalisierung soll das Persönliche, das Menschliche nicht verloren gehen. Menschliches Banking bedeutet für mich individuelles Banking. Nicht jede Lösung passt zu jeder Kundin oder jedem Kunden. Durch eine persönliche Beratung möchte ich für jede und jeden gemeinsam ein eigenes Paket zusammenstellen, das zur jeweiligen finanziellen Lage und auch Lebensphase passt“, betont die neue Direktorin. Die Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen, bei der ihr ein offener und ehrlicher Umgang miteinander sehr wichtig sei, liege ihr besonders am Herzen.