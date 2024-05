Sparkassenstiftung mit neuer Führung

Bozen – Anlässlich der heute stattgefundenen Mitgliederversammlung wurden die noch fehlenden 14 Mitglieder des neu zu bestellenden Stiftungsrates gewählt. Frauenquote liegt bei 50 Prozent.

Bei der heutigen Mitgliederversammlung der Stiftung Südtiroler Sparkasse wurde die Neuwahl des Stiftungsrates durchgeführt, wodurch der Erneuerungsprozess für die nächsten vier Jahre erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Der Stiftungsrat stellt gemäß Statut der Stiftung Südtiroler Sparkasse das oberste Führungsgremium der Stiftung dar, das in den nächsten vier Jahren die wesentlichen Leitlinien vorgeben wird. Berücksichtigt wurde bei der Neubestellung der Stiftungsräte nicht nur eine angemessene Vertretung der ehemaligen Gebiete der Sparkassen Bozen, Meran und Bruneck, sondern auch die Prinzipien der Zusammensetzung der Sprachgruppen gemäß der letzten in der Provinz abgehaltenen Volkszählung. Der Stiftungsrat setzt sich aus insgesamt 28 Persönlichkeiten aus den verschiedensten kulturellen und wirtschaftlichen Bereichen zusammen. Die von der Versammlung gewählten Mitglieder des Stiftungsrates sind in alphabetischer Reihenfolge: Luca Barbieri, Piero Bernabè, Andreas Cappello, Alexander Comploi, Stefan Festini Cucco, Manuela Kerer, Greti Ladurner, Letizia Lazzaro, Peter Oberparleiter, Carla Scheidle, Adelheid Stifter, Martina Tschurtschenthaler, Sr. Mirjam Volgger, Hermann Winkler.

Die 14 von den verschiedenen Organisationen und Einrichtungen designierten Mitglieder des Stiftungsrates hingegen sind in alphabetischer Reihenfolge: Esther Ausserhofer, Alessandro Azzarita, Christian Bacci, Marco De Fonzo, Renate Gamper, Michaela Kargruber, Peter Kohler, Gabriella Lenzi, Paula Mair, Thomas Rizzolli, Heidi Röhler, Jutta Staffler, Martha Stocker.

Erste Aufgabe des neu gewählten Stiftungsrates wird sein, anlässlich der ersten Ratssitzung, Ende Mai d.J., die Wahl des Präsidenten, Verwaltungs- und Aufsichtsrates vorzunehmen.

Die Curriculas der einzelnen Ratsmitglieder werden in der Folge im Sinne des im März 2015 unterfertigten Rahmenabkommens mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen auf der Homepage der Stiftung veröffentlicht werden.

Unbeachtet davon gab der scheidende Stiftungspräsident Prof. Bergmeister die Namensliste für den neu zu bestellenden Verwaltungsrat und Aufsichtsrat der Stiftung bekannt.

Hierfür wurden nachstehende Persönlichkeiten namhaft gemacht: Stefan Pan (Präsident Verwaltungsrat), Walter Zambaldi (Vizepräsident Verwaltungsrat), Gabriele Crepaz, Angelika Mayr Fischnaller, Gerhard Comper, Umberto Carrescia, Alexandra Reichegger, Edith Ploner, Valentina Bergamo (Präsidentin Aufsichtsrat), Armin Hilpold und Alexander Tauber.