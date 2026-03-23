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Sprit kostet 30 bis 50 Cent mehr als vor Beginn des Iran-Kriegs

Spritpreise übers Wochenende in Österreich leicht gesunken

Montag, 23. März 2026 | 09:50 Uhr
Sprit kostet 30 bis 50 Cent mehr als vor Beginn des Iran-Kriegs
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
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Von: apa

Die Preise für Benzin und Diesel sind über das Wochenende leicht gesunken. Nach dem Preissprung am Freitag kostet Diesel an fast allen Tankstellen in Österreich mehr als zwei Euro. Am Sonntag betrug der von der E-Control erhobene Medianwert 2,086 Euro pro Liter. Bei Benzin lag der mittlere Preis 1,823 Euro. Seit dem Iran-Krieg sind die Spritpreise um 30 bis 50 Cent gestiegen. Vor Beginn des Iran-Kriegs kostete Diesel im Mittel 1,57 Euro und Benzin 1,52 Euro pro Liter.

Die Tankstellenbetreiber in Österreich dürfen die Preise seit vergangener Woche nur noch am Montag, Mittwoch und Freitag um jeweils 12 Uhr zu Mittag erhöhen. Gesenkt werden dürfen die Preise jederzeit. Einen ähnlich starken Anstieg der Spritpreise gab es zuletzt Anfang 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

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