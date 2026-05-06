Starke Impulse für das Tal

Von: luk

Schnals – Kürzlich fand die Versammlung der Ortsgruppe Schnals des Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) im archeoParc Schnals statt. Dabei setzte man bewusst auf ein neues Format: Anstelle einer klassischen Veranstaltung wurde sie als offenes Treffen mit Flying Buffet organisiert. Ziel war es, den Austausch unter den Mitgliedern zu fördern und eine lockere, motivierende Atmosphäre zu schaffen – ein Ansatz, der auf große Resonanz stieß.

HGV-Ortsobmann Benjamin Raffeiner begrüßte die anwesenden Mitglieder und Ehrengäste und stellte die Bedeutung von Austausch und Zusammenhalt in den Mittelpunkt. Der offene Rahmen habe gezeigt, wie wichtig der direkte Dialog im Tal sei.

Weiters verwies Raffeiner auf die gute und achtsame Entwicklung des Tourismus im Tal. Mit dem Gletscherskigebiet, dem archeoParc Schnals, der historischen Transhumanz – dem seit Jahrhunderten gelebten Schaftrieb über die Alpen, der bis heute als einzigartiges Kulturerbe erhalten ist – sowie als Heimat von Ötzi sei das Schnalstal als wohltuende, achtsame und erholsame Ferienregion bekannt. „Genau diese Mischung aus Natur, Geschichte und gelebter Tradition macht unser Tal besonders – und diese Stärken wollen wir konsequent gemeinsam mit allen Tourismustreibenden weiterentwickeln“, so Raffeiner.

Auch den geplanten Tourismuszonen in Kurzras stehen die Ortsgruppe sowie die Gemeinde positiv gegenüber, da sie wichtige Entwicklungsperspektiven bieten, die Zukunft des Skigebiets absichern und zusätzliche Frequenzen im Tal ermöglichen, wusste der HGV-Ortsobmann zu berichten.

Florian Obkircher, Obmann des HGV-Bezirkes Meran/Vinschgau unterstrich die besonderen Stärken des Schnalstals, insbesondere die Ursprünglichkeit, Ruhe und landschaftliche Qualität, die zunehmend von Gästen gesucht werden. Gleichzeitig verwies er auf Chancen für die Weiterentwicklung, etwa durch zusätzliche Spielräume, die Stärkung des Ganzjahrestourismus sowie die Sicherung von Arbeitsplätzen und Lebensqualität im Tal.

Benedikt Werth überbrachte als Vertreter der HGV-Direktion die Grüße von Präsident Klaus Berger und informierte über aktuelle Themen auf Verbandsebene.

Bürgermeister Peter Grüner betonte die große Bedeutung des Tourismus für die wirtschaftliche Entwicklung des Tales und hob die gute Zusammenarbeit mit dem HGV hervor.

Die HGV-Ortsversammlung machte deutlich, dass das Schnalstal mit starkem Zusammenhalt und klaren Perspektiven an einer nachhaltigen Weiterentwicklung arbeitet.